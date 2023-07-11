نتيجة الثانوية العامة 2023|توقعات بإنخفاض عدد الراسبين وارتفاع مجاميع علمي رياضة

كشف الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، عن توقعاته لشكل نتيجة الثانوية العامة 2023 من خلال متابعته لسير امتحانات الثانوية العامة 2023 منذ بدايتها وحتى الآن.

قال الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أتوقع ألا تختلف كثيراً نتيجة الثانوية العامة 2023 عن نتائج العامين السابقين.

وأضاف الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والاستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، من المتوقع أنه في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، سوف تحصل اقل نسبة من طلاب الثانوية العامة 2023 على مجموع مرتفع ، بينما ستكون نسبة الحاصلين على مجموع متوسط أو أعلى من متوسط هي الأعلى .

كما توقع الدكتور تامر شوقي خبير التعليم والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، أن ستكون نسبة الراسبين في نتيجة الثانوية العامة 2023 ، أو من لهم حق دخول الدور الثاني منخفضة ( وهذا يتفق مع نظريات التقويم )

كما أشار الدكتور تامر شوق ، إلى انخفاض شرائح الدرجات في نتيجة الثانوية العامة 2023 في الشعبة الأدبية مقارنة بالشعب العلمية ، و ارتفاع شرائح المجموع في علم رياضة ثم علمي علوم ثم ادبي

وتوقع ، بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 ، انخفاض الحد الأدني للقبول بالجامعات عن العام الماضي او على الاقل ثباته بالنسبة للشعبة الأدبية ، وثباته أو ارتفاعه بالنسبة لعلمي علوم وعلم رياضة

وشدد على أنه من المتوقع تغيير في رغبات طلاب الشعب العلمية بحيث ستتقدم الكليات المتصلة بوظائف المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي ، مع بقاء كليات القمة في أدبي كما هي ( هم ثلاثة فقط السن ؛ اقتصاد وعلوم سياسية واعلام ) بحيث سيستمر تراجع الاعلام بالنسبة للكليتين الاخرتين ، و ارتفاع معدلات الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية لمن فاتهم فرص الالتحاق بالجامعات الحكومية ، و ارتفاع معدلات الالتحاق ببرامج الساعات المعتمدة بالجامعات الحكومية لمن فاتهم فرص الالتحاق بالأقسام العادية

رابط نتيجة الثانوية العامة 2023

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة مركز المعلومات على موقع وزارة التربية والتعليم https://emis.gov.eg/ بعد إعتمادها رسميا من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اسبوعين من انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 .

كما يمكن ترقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2023 على بوابة الثانوية العامة على موقع وزارة التربية والتعليم http://thanwya.emis.gov.eg/

ويظهر رابط نتيجة الثانوية العامة 2023 أيضا على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك https://www.facebook.com/egypt.moe