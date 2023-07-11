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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

محمد عبد الرحمن: تحمل بطولة عمل سينمائي مسؤولية كبيرة

صدى البلد

مع طرح البوسترات الدعائية لفيلم البطة الصفرا للنجم محمد عبد الرحمن استعدادا لطرحه في دور العرض أكد شهر أغسطس القادم، أكد عبد الرحمن أن تحمل بطولة عمل سينمائي من أكثر التجارب الممتعة ولكنها مسؤولية كبيرة اتمني آن تلقي اعجاب الجمهور وتكون البطة الصفرا وشها حلو عليا".

فيلم البطة الصفرا من بطولة محمد عبد الرحمن ويشاركه غادة عادل، صلاح عبد الله، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبو الروس، أحمد طلعت، الفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار، إنتاج رامي السكري.

ويعتبر فيلم البطة الصفرا هي البطولة المطلقة الثالثة بعد فيلم الدعوة العامة والخطة العايمة.

يذكر أن محمد عبد الرحمن توتا يعرض له في السينمات حالياً فيلم "البعبع" مع أمير كرارة وياسمين صبرى وباسم سمرة ومحمد أنور وإخراج حسين المنباوى، كما يشارك كضيف شرف في فيلم "بيت الروبى" مع النجم كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ونور اللبنانية وتارا عماد وإخراج بيتر ميمى.

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كان النجم محمد عبد الرحمن قد شارك في سباق رمضان ٢٠٢٣ بمسلسل كشف مستعجل والذي حقق نجاحا على منصة  Watch it كما قدم في موسم الرياض مسرحيتي سيدتي الجميلة وفرصة سعيدة، وحصد معهما ردود أفعال إيجابية على المستوى النقدي والجماهيري، كما احتل فيلمه الخطة العايمة تريند مصر على منصة نتفلكس، كما احتل بأحدث أفلامه الدعوة عامة تريند منصة شاهد vip.

البوسترات الدعائية البطولة المطلقة البطة الصفرا النجم كريم عبد العزيز النجم محمد عبد الرحمن كريم محمود عبد العزيز

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