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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يوجه بعلاج مواطن على نفقة الدولة وتنفيذ مطالب ذوي أحد الشهداء

محافظ الفيوم أثناءخدمة
محافظ الفيوم أثناءخدمة المواطنيين

بحث الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، عدداً من شكاوى المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية، وذلك خلال اللقاء الدوري الذي عقد بديوان عام المحافظة للاستماع للشكاوى، والعمل علي حلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، اللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، واللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام المساعد، والدكتور محمد التونى معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور أحمد سعد مدير عام التأمين الصحي بالفيوم، والدكتور عاصم مرسي وكيل وزارة الشباب والرياضة، وحمدية شعبان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، وهناء عبد الفتاح وكيل وزارة العمل، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم، وأشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالفيوم، وسالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.


وخلال اللقاء وجه محافظ الفيوم ببحث مطالب أرملة أحد الشهداء بشمال سيناء، والعمل علي تلبيتها بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، كما وجه وكيل وزارة العمل بتوفير فرصة عمل لها بإحدي شركات القطاع الخاص تساعدها وأولادها علي ظروف المعيشة.

واستمع المحافظ، لمقترح أحد شباب الخريجين، الذي يتمثل في تطبيق فكرة جديدة متعلقة باستخدام  التكنولوجيا الحديثة بالمنازل، والمنشآت العامة بمحافظة الفيوم، وهو نوع من التكنولوجيا تم تطبيقه في العديد من المدن الذكية لتيسير حياة المواطنين، وفي هذا السياق، وجه المحافظ، مسئولي المكتب الفني بالمحافظة، بالتواصل معه، ودراسة المقترح لمعرفة مدى امكانية تنفيذه علي أرض الواقع.

ووجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة عدد من الحالات المرضية، وتقديم الدعم الطبي اللازم لهم بشكل فورى، كما وجه المحافظ، مسئول مديرية التضامن الإجتماعي، ببحث عدد من الحالات الأولي بالرعاية، لتوفير معاش تكافل وكرامة للمستحقين، وكذلك عدد من المساعدات المالية للأسر الأولى بالرعاية.

وفيما يتعلق بطلبات عدد من المواطنين، بشأن توفير أكشاك لهم، تساعدهم في الإنفاق علي أسرهم وتحسين دخلهم، وجه المحافظ، رئيس مركز ومدينة الفيوم بدراسة هذه الحالات وإنهاء إجراءات ترخيص الأكشاك لهم، علي أطراف المدينة.

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب بشركات ومصانع القطاع الخاص، ووجه رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير الدعم اللازم لعدد من الشباب الراغبين في تنفيذ مشروعات لتحسين دخولهم، والارتقاء بالمستوى الاقتصادي لأسرهم.

 

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