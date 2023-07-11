أخبار التكنولوجيا.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods بـ370 جنيها وانخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:
بـ 370 جنيها فقط.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods
قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول والتوأم المشابه تمامًا مع سماعات Apple AirPods من حيث التصميم.
انخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT .. اعرف السبب
أثار "ChatGPT" ضجة في العالم عند إطلاقه في نوفمبر الماضي، حيث يستطيع توليد المعلومات بناءً على الإشارات، فقدّمت شركة OpenAI، المختص بأبحاث الذكاء الاصطناعي الأمريكي، مجموعة من الميزات الجديدة لشات بوت الذكاء الاصطناعي.
مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين
أعلنت شركة مايكروسوفت في تطور مفاجئ للأحداث، عن موجة جديدة من فصل وتسريح الموظفين، تؤثر بشكل أساسي على أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.
أسطورة رينو من Oppo تسجل أعلى مبيعات
أصبحت Oppo واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم وقد أطلقت العديد من السلسلات الشهيرة التي تستهدف فئات الأسعار المتعددة.
في حدود 2000 جنيه..أحدث موبايل نوكيا للمراهقين والشباب
أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2023 التي تنافس بشدة في سوق الهواتف الذكية ومن أبرزها هاتف Nokia C12 Pro.