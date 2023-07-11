عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods بـ370 جنيها وانخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

بـ 370 جنيها فقط.. اشتري أحدث سماعة شبيهة Apple AirPods

قامت شركة Noise الهندية بإطلاق سماعة لاسلكية جديدة تحت اسم Air Buds Mini 2، وهي سماعة أذن TWS بسعر معقول والتوأم المشابه تمامًا مع سماعات Apple AirPods  من حيث التصميم.

 

انخفاض كبير في التعامل مع ChatGPT .. اعرف السبب

 أثار "ChatGPT" ضجة في العالم عند إطلاقه في نوفمبر الماضي، حيث يستطيع توليد المعلومات بناءً على الإشارات، فقدّمت شركة OpenAI، المختص بأبحاث الذكاء الاصطناعي الأمريكي، مجموعة من الميزات الجديدة لشات بوت الذكاء الاصطناعي. 

 

مايكروسوفت تستعد لطرد عدد كبير من الموظفين

أعلنت شركة مايكروسوفت في تطور مفاجئ للأحداث، عن موجة جديدة من فصل وتسريح الموظفين، تؤثر بشكل أساسي على أقسام المبيعات والتسويق وخدمة العملاء.

 

أسطورة رينو من Oppo تسجل أعلى مبيعات

أصبحت Oppo واحدة من أكبر مصنعي الهواتف الذكية في العالم وقد أطلقت العديد من السلسلات الشهيرة التي تستهدف فئات الأسعار المتعددة. 

 

في حدود 2000 جنيه..أحدث موبايل نوكيا للمراهقين والشباب

أعلنت شركة نوكيا عن إطلاق أرخص هواتفها الذكية لهذا العام 2023 التي تنافس بشدة في سوق الهواتف الذكية ومن أبرزها هاتف Nokia C12 Pro.

رينو OPPO موبايل نوكيا مايكروسوفت ChatGPT

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

أخبار التكنولوجيا| تحذير عاجل.. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيس بوك.. وهواتف من Oppo تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

زلزال في سوق الهواتف.. تسريب مواصفات أفضل موبايل من شاومي بالعالم

تحذير عاجل لجميع مستخدمي ChatGPT .. لا تشارك هذه البيانات

بطارية 5000 مللي أمبير وكاميرا فائقة.. أفضل موبايل Galaxy من سامسونج لمحدودي الدخل

هواتف من Oppo أوبو تتخطى 100 مليون نسخة مبيعات

تحذير عاجل .. حيلة جديدة لسرقة أموال المستخدمين على فيسبوك

أخبار التكنولوجيا| رئيس إنستجرام: Threads لن يستبدل تويتر ولا نريد تكرار أخطاء فيسبوك.. وهاتفك الآيفون يتجسس عليك.. وهذه طرق إيقافه

شاومي تتحدى بهاتفها القابل للطي Xiaomi Mix Fold 3 مع مواصفات فائقة

ترشيحاتنا

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

وصلت لاتهامات في الشرف.. تصاعد حدة الخلاف بين إيلون ماسك ومارك زوكربيرج

أخيرا.. الكشف عن أسطول سيارات هالاند نجم مانشستر سيتي

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

روسيا تعلن خسائر الجيش الأوكراني منذ بدء الهجوم المضاد

سوريا: استمرار إرسال الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا غير أخلاقي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

رقم صادم.. سعر غير متوقع لفستان نانسي عجرم الفسوري اللامع في قبرص

22 دولارا للحبة ..ثمرة فاكهة لشركة يابانية تثير جدل.. أعرف التفاصيل

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ