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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

شاهد.. ساعات من الرعب بعد حريق بغرف الرعاية بمستشفى سيدي سالم

سيدي سالم
سيدي سالم

مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ ، مثله مثل باقي المستشفيات روتينه اليومي المعتاد ، مرضى تنام علي الأسرة ، وأطباء تسعي لتخفيف الألم ومساعدة المرضى ، وتمريض ساهر علي راحتهم .

ولكن الأقدار رفضت أن تدور عجلة مستشفى سيدي سالم المركزي، مثل باقي المستشفيات وتحديداً مرضي الرعاية المركزة ، فمع  طلوع شمس أمس الثلاثاء ، شب حريق في غرفة التمريض الموجودة بالرعاية المركزة ، لتنقلب الأمور رأساً علي عقب . 

ومع بدء موعد الزيارة اليومية لأهالي المرضي، المتواجدين في مستشفى سيدي سالم المركزي ، تبدلت الأحوال من الاطمئنان على حالتهم العامة ى الأطمئنان هل هم علي قيد الحياة أم فارقوا الحياة . 

سيدي سالم

وفاة وحيدة.. محافظ كفر الشيخ يؤكد سلامة الحالة الصحية لمرضى مستشفى سيدي سالم

استعدادا للإحلال والتجديد.. «صحة كفر الشيخ» تبحث عن بديل لـ«سيدي سالم المركزي»

وعلي الفور وجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، بفتح تحقيق موسع في واقعة اشتعال حريق بقسم الرعاية المركزة في مستشفى سيدي سالم المركزي، بمحافظة كفر الشيخ.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحريق شب أمس الثلاثاء، في غرفة التمريض داخل العناية المركزة، وقامت إدارة المستشفى بالتنسيق مع هيئة الإسعاف، والإدارة المركزية للرعاية العاجلة، بإخلاء 27 مريضا، ونقلهم إلى مستشفيات دسوق العام، والعبور للتأمين الصحي، وكفر الشيخ العام، وجميعهم يتلقون الرعاية الطبية اللازمة.

سيدي سالم

وفاة حالة  داخل الرعاية المركزة

وأضاف «عبدالغفار» إلى أن إحدى الحالات المرضية، التي كانت تتلقى الخدمة الطبية في عناية مستشفى سيدي سالم، وتبلغ من العمر 68 عاما، توفيت داخل الرعاية المركزة، بعد ساعتين من نقلها لإحدى مستشفيات الإخلاء، حيث كانت حالتها الصحية غير مستقرة، وتعاني من جلطة مخية.

وأكد «عبدالغفار» على رفع حالة الاستعداد في جميع مستشفيات المحافظة، وتوافر جميع الأدوية وفصائل الدم والبلازما وكافة المستلزمات، بمتابعة مستمرة من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.

سيدي سالم

وتابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ نشوب حريق بالعناية المركزة بمستشفى سيدي سالم المركزي، بسبب ماس كهربائي، ووجه بإعلان حالة الطوارئ بالمستشفى، وتوجيه الدكتورة إلهام محمد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور طارق الشربيني، وكيل المديرية، والدكتور أحمد الجنزوري، رئيس قطاع وسط الدلتا، ومدير مرفق إسعاف كفر الشيخ، بسرعة نقل الحالات لمستشفى دسوق العام، ومستشفى كفر الشيخ العام، ومستشفى العبور للتأمين الصحي.

مستشفى سيدي سالم كفر الشيخ المستشفيات ساهر الرعاية التمريض

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