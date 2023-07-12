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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فيلم Elemental يحافظ على المركز الرابع في شباك التذاكر المصري

صدى البلد

تمكن فيلم الرسوم المتحركة Elemental من أن يحافظ علي موقعه في المركز الرابع في اسبوعه الرابع في 10 دور عرض سينمائية، ضمن 45 حفلة يومية، حيث حقق حتي الآن ما يقرب من 3 مليون جنيه، في الوقت الذي تمكن فيه من يحقق مايقرب من 256 مليون دولار كإيرادات حول العالم ليكون فيلم الرسوم المتحركة الذي حقق أعلي إيرادات لشركة ديزني منذ بداية وباء COVID-19

وفي حالة حفاظه علي مستوي الإيرادات التي يحققها من المحتمل أن يجمع 100 مليون دولار اخري قبل أن يغادر دور العرض، وبالتالي سيكون قد تجاوز الإيرادات التي حققها فيلم Encanto الذي عرضته ديزني عام 2021، وإن كانت التقديرات تشير إلي أن فيلم Elemental يحتاج لتحقيق 400 مليون دولار من أجل تحقيق ربح. ويقول مخرج الفيلم بيتر سوهان بأن فيلم Elemental هو أكبر مشروع لديزني وبيكسار حتي الآن لدرجة أن بيكسار قامت بدعم الاستوديوهات الخاصة بها بمعالجات كمبيوتر جديدة حيث استخدموا 151,000 كور في ثلاث غرف كبيرة في معسكر بيكسار، لتزيد عن التي تم استخدامها مع أفلام ضخمة مثل Toy Story عام 1995، وMonsters. Inc عام 2001، وFinding Nemo عام 2003، بالإضافة إلي مضاعفة عدد فريق عمل المؤثرات الخاصة.


وقالت المنتجة دينيس ريام: "لقد كانت هناك فترة كنت أخشي ألا يتم فيها الإنتهاء من الفيلم ليكون جاهزا للعرض، ولكن سوهان رفض أن يخاف من حجم فيلمه، الذي يتناول ببساطة إشكالية ماذا لو وقعت النار والماء في الحب؟، فتلك المسألة الصغيرة كانت السبب في إنشاء عالم كامل تعيش فيه عناصر مجردة بما في ذلك الأرض والهواء. 
 

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وأضافت ريام أن العمل أيضا يتناول قصة مهاجر مستمدة من حياة المخرج والتي شارك فيها كتاب بيكسار بالكامل حيث تحولت تلك الغرفة إلي جلسة علاج جماعي حيث قاموا بالتنقيب عن مواد عاطفية أصيلة، كما تمت دعوة كل موظفي بيكسار ليشاركوا بتاريخهم المتنوع عن الهجرة". 
 

وأردفت "إنها واحدة من أولي تجاربنا في العمل علي فيلم يكون للعديد من الناس صلة شخصية بالقصة بشكل ملموس للغاية، فلقد مثلت هذه القصة رحلات مماثلة للعديد من الأشخاص العاملين في بيكسار، فلدينا الكثير من الأشخاص الذين هاجروا إلي الولايات المتحدة للعمل علي الفيلم، أو ما فعل آباؤهم ذلك، لذلك كان هذا شيئا رائعا ومميزا". 

الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ بيتر سوهان وﺗﺄﻟﻴﻒ بريندا شواي بطولة مامودو آثي، ليه لويس، كاثرين أورا، ويندي ماكليندون كوفي، جو بيرا وشيلا أومي، ومن إنتاج والت ديزني بيكشرز واستوديوهات بيكسار للرسوم المتحركة، ويعرض في مصر في سين سينما وسينما صن سيتي وبريمير أمريكا، وبوينت 90، وسان سيتفانو مول وكايرو فيستفال وڤوكس سيتي سنتر ألماظة وڤوكس مول مصر وجولف سيتي، ومدينتي، وسينما سي سينما أرابيلا.

Elemental رسوم المتحركة شركة ديزني فيلم الرسوم المتحركة Elemental فيلم Elemental

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