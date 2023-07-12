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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

حلفت بمعاقبة أولادي ثم تراجعت فهل علي كفارة؟.. الإفتاء توضح

صدى البلد

حكم الحلف بمعاقبة أولادي ثم التراجع عنه؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وأجاب "ممدوح"، قائلًا: “التراجع عن اليمين، حرام، وعليك الكفارة”.

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حكم من حلف على شيء وتراجع عنه

قال الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى ومدير مركز التدريب بدار الإفتاء المصرية، إن كثرة الحلف، من الأمور المنهي عنها شرعًا، ويطلق على هذا الأمر عند فقهاء الأحناف "يمين الطعام"؛ لكثرة تكرار الإنسان له.

وأضاف « الورداني» في إجابته عن سؤال: « حلفت ألا أفعل شيئا ثم فعلته؛ فماذا أفعل؟»، عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء على «فيس بوك»، أن من أفضل ما يمكن أن يفعله المرء لنفسه في هذه الحالة؛ هو أن يترك الحلف كثيرًا، وإن لم يستطع؛ فنهائيًا، مستندًا في ذلك إلى قوله- تعالى-: «وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ»، (سورة البقرة: الآية 224).

وأوضح أمين الفتوى، أنه يستثني من ذلك حالة واحدة يجوز فيها للمسلم ألا يفعل ما حلف عليه، وهي: “إذا وجد أمرا فيه خير له أكثر مما حلف عليه”؛ فيتركه، ويفعل الأفضل، ويكفر عن يمينه، مختتمًا أن النبي- صلى الله عليه وسلم - فعل هذا الأمر.

حكم من حلف على شيء وتراجع عنه حلفت بمعاقبة أولادي ثم تراجعت فهل علي كفارة

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