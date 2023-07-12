ميتلاند يوقع رسميا الاستغناء عن إمام عاشور

أعلن الإعلامي عمرو ربيع ياسين عن توقيع نادي ميتلاند الدنماركي الاستغناء عن إمام عاشور .

وكتب ربيع من خلال حسابه الشخصي تويتر :" ميتلاند الدنماركي يوقع علي الاستغناء الخاصة بإمام عاشور بعد الاتفاق مع الأهلي علي دفع قيمة الصفقة علي دفعتين و جاري تحويل الدفعة الأولي للنادي الدنماركي ".



وحصل الأهلي علي موافقة ميتلاند بشكل رسمي على الصفقة وسوف يخضع اللاعب للكشف الطبي غداً قبل إعلان إنضمامه رسمياً.

وأختتم الفريق الأحمر تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقرر لها مساء غد على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة الـ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، ثم خاض اللاعبون فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.