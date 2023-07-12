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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بنك أمريكي: الاقتصاد المصري يرتقي إلى المرتبة السابعة عالميا في هذا العام

صدى البلد

توقع بنك أمريكي صعود الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالميا، متقدما على كل اقتصادات أوروبا، كما تنبأ بتغير كبير في أكبر الاقتصادات العالمية.
 

قال بنك الاستثمار الأمريكي “جولدمان ساكس” إن الصين ستتصدر اقتصادات العالم قبل بلوغ العام 2075، كما قدّر الناتج المحلي الإجمالي لها بـ 57 تريليون دولار مع حلول ذلك العام، كما توقع حدوث تغير كبير في أكبر الاقتصادات العالمية، التي سيعاد ترتيبها من جديد.

وتنبأ البنك الأمريكي بارتقاء الاقتصاد المصري إلى المرتبة السابعة عالمياً، متقدماً على كل اقتصادات أوروبا مع ناتج محلي إجمالي يتجاوز 10 تريليونات دولار، فيما توقعت وكالة “فيتش للتصنيف الائتماني” في تقريرها حول الاقتصاد المصري، الذي صدر خلال شهر مايو الماضي، أن يتضاعف حجمه من 8.5 تريليون جنيه إلى 16 تريليون جنيه في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

كما توقع تقرير البنك تفوق الهند على الولايات المتحدة لتصبح القطب الثاني في الاقتصاد العالمي، وفق بنك “جولدمان ساكس”، وتوقع التقرير “ أن يكون الناتج المحلي الإجمالي للهند 52.5 تريليون دولار متفوقة على الولايات المتحدة التي ستأتي في المرتبة الثالثة بناتج إجمالي 51.5 تريليون دولار”.

فيما ستكون إندونيسيا، ونيجيريا، وباكستان، أصحاب المراكز من الرابع إلى السادس في الترتيب العالمي، وستبقى “ألمانيا” صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي في المركز التاسع عالمياً خلف البرازيل، وفق تقرير البنك الأمريكي.

وجاء ترتيب أكبر 10 اقتصادات عالمية بحلول عام 2075، وفقاً لـ بنك الاستثمار الأمريكي كالآتي:

الصين: 57 تريليون دولار

الهند: 52.5 تريليون دولار

الولايات المتحدة: 51.5 تريليون دولار

إندونيسيا: 13.7 تريليون دولار

نيجيريا: 13.1 تريليون دولار

باكستان: 12.3 تريليون دولار

مصر: 10.4 تريليون دولار

البرازيل: 8.7 تريليون دولار

ألمانيا: 8.1 تريليون دولار

المكسيك: 7.6 تريليون دولار

ويعتبر جولدمان ساكس مؤسسة خدمات مالية واستثمارية أمريكية متعددة الجنسيات، كما أنها من أشهر المؤسسات المصرفية في الولايات المتحدة والعالم، يقع مقرها في مبنى جولدمان ساكس الرئيسي، في شارع 200 غرب مانهاتن السفلي في مدينة نيويورك، وتعمل في أكثر من 30 دولة ولديها 6 فروع إقليمية وأكثر من 100 مكتب و 35.000 موظف، ولديها أكثر من 850 مليار دولار أمريكي من إجمالي الأصول.

تأتي المجالات المجالات الرئيسية لأعمال المؤسسة المتمثلة في إدارة الثروات العالمية، والخدمات المالية المؤسسية، وإدارة الاستثمار، إضافة إلى خدمات عمليات الإندماج والاستحواذ، وخدمات التأمين، وإدارة الأصول، والوساطات المالية الكبرى لعملائها من الشركات والحكومات والأفراد. 

كما تشارك المؤسسة أيضا في صناعة السوق وصفقات الأسهم الخاصة، إضافة إلى كونها مُضارب رئيسي في سوق الأوراق المالية التابع لخزانة الولايات المتحدة الأمريكية.

بنك الإقتصاد المصرى المرتبة السابعة الاقتصادات جولدمان ساكس

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