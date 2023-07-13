السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا ويبحثان العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة.. فيديو

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الذي يرأس وفد بلاده في قمة دول جوار السودان التي تستضيفها القاهرة لبحث سبل حل الصراع الحالي وتداعياته.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وقضية سد النهضة.

وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الجانبين تباحثا حول سبل تسوية الأزمة في السودان، وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا، وقضية سد النهضة.

ويرأس آبي أحمد وفد إثيوبيا الذي يزور القاهرة لحضور قمة دول جوار السودان التي تنطلق أعمالها، اليوم الخميس، لبحث إنهاء الصراع في السودان.

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