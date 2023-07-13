14 مشروعا ضخما.. النقل تكشف عن أحدث وأول ميناء من نوعه بمصر

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتطوير منظومة النقل، ودعم البنية التحتية الخاصة بالطرق، والسكك الحديدية والموانئ، في محاولة لاستغلال موقع مصر الجغرافي المتميز، والعمل على أن تكون مصر مركزا لوجستيا عالميا لحركة نقل البضائع.

فيما سلطت وزارة النقل، الضوء على أحد أحدث المشروعات، والأول من نوعه، وهو أحدث ميناء جاف لنقل البضائع بين الموانئ البرية والجافة والبحرية بواسطة السكك الحديدية.

وأظهر مقطع فيديو، نشرته وزارة النقل عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، مسار قطارات السكك الحديدية المخصصة لنقل البضائع في محيط ميناء 6 أكتوبر الجاف، ودخول القطارات للميناء في مسار محدد، حتى تبدأ عملية نقل الحاويات من العربات إلى محطة التخزين في الميناء أو العكس، لتستكمل القطارات مسيراتها لنقل البضائع عبر الموانئ الأخرى.

طاقة تشغيل 720 حاوية يوميا

وقالت وزارة النقل إن مساحة ميناء أكتوبر الجاف تبلغ 100 فدان، ويتكون من 10 مبان، وساحات تداول الحاويات بمساحة 60 فدانا، وحوالي 4.8 كم سكك حديدية، وطرق بأطوال 70 ألف متر مربع، وطاقة تداول 720 حاوية يوميا، كما تبلغ سعة ميناء 6 أكتوبر الجاف حوالي 260 ألف حاوية.

وأشار المتحدث إلى خط سكة حديد (المناشي/6 أكتوبر) ضمن الممر اللوجيستي (القاهرة - الإسكندرية)، وذلك بإنشاء خط سكة حديد من محطة بني سلامة "على خط المناشي" إلى الميناء الجاف بمدينة 6 أكتوبر بطول حوالي 68 كيلو مترا، فيما يتضمن المشروع 4 جسور لتقاطع المسار مع “محور الضبعة – القطار السريع – طريق الإسكندرية الصحراوي – الرياح الناصري”، و4 محطات ركاب وبضائع لخدمة مشروعات مستقبل مصر وجنة مصر ومدينة 6 أكتوبر والربط مع طريق (القاهرة/الإسكندرية) الصحراوي.

وفي التقرير التالي نستعرض أبرز المعلومات عن ميناء 6 أكتوبر الجاف، الأول من نوعه في مصر:

أنشئ ميناء 6 أكتوبر الجاف، بالتعاون بين وزارة النقل، والقطاع الخاص، وقد حصل على جائزة I Global، كأفضل وأول مشروع نقل في إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتم تنفيذه في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلي والدولي.

افتتح ميناء 6 أكتوبر الجاف، كأول ميناء جاف في مصرن ويقع بقلب المنطقة الصناعة في 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان، بجانب منطقة لوجستية بمساحة 300 فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 720 حاوية في اليوم والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً وبلغ حجم العمالة المباشرة 500 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة، ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر من خلال وصلة المناشي - 6 أكتوبر التي تربط الميناء بخط إمبابة المناشي/ الاتحاد الإسكندرية.

إنشاء 14 ميناءً جافا

وكانت وزارة التقل وضعت مخططا شاملا لإنشاء 14 ميناءً جافا، ومركز لوجستي في جميع أنحاء الجمهورية لاستيعاب 6 ملايين حاوية مكافئة سنويا، وهي كالتالي:

ميناء 6 أكتوبر الجاف.

ميناء العاشر من رمضان.

ميناء السادات.

ميناء برج العرب الجديدة.

ميناء دمياط الجديدة.

ميناء الفيوم الجديدة.

ميناء كوم أبوراضي في بني سويف.

ميناء سوهاج الجديدة.

ميناء قسطل.

ميناء أرقين.

ميناء الطور.

ميناء السلوم.

وتهدف الدولة من إنشاء هذه الموانئ إلى منع التكدس بالموانئ البحرية وربطها بالموانئ الجافة والمراكز اللوجستية لتسهيل حركة التجارة.

وتم الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء الميناء الجاف في السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان بتكلفة 1720 مليون جنيه بالشراكة مع القطاع الخاص.

ويشمل هذا المشروع محطة لتحميل القطارات مكونة من 5 خطوط وساحات تخزينية للواردات والصادرات وساحة للكشف الجمركى وبوابات الكترونية لدخول وخروج شاحنات الحاويات ومباني للفحص والمعاينة ومبنى مخزن بضائع مشتركة ومبانى خدمية.

أهم المعلومات حول ميناء 6 أكتوبر الجاف

يخدم المناطق الصناعية بمصر.

يقع ميناء أكتوبر الجاف في قلب المنطقة الصناعية واللوجستية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

مساحته 100 فدان وبه كل الخدمات التي يحتاجها الميناء.

يقع على بعد 25 كيلومترًا غرب المنطقة الصناعية على طريق الواحات البحرية السريع، وبالقرب من الطريق الدائري الإقليمي.

متصل بشبكة سكك حديد مصر من خلال خط سكك حديدية.

يسهل نقل البضائع من وإلى مينائي الإسكندرية والدخيلة.

يعمل على زيادة نقل البضائع بالسكك الحديدية.

يخفف حركة نقل البضائع على الطرق للحفاظ عليها.

تبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء إلى 720 ألف حاوية مكافئة في العام.

يشمل الميناء ساحات تخزين للواردات والصادرات والكشف الجمركي ومباني لجميع الجهات العاملة بالميناء.

يضم الميناء على معامل متخصصة تابعة للهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء.

يحتوي الميناء على ساحة حاويات مبردة تستوعب 132 حاوية وساحة للحاويات ذات الأبعاد القياسية وخمس خطوط سكك حديدية للتحميل والتفريغ.

سيتم زيادة المعدات من المرحلة الثانية خلال من 5 سنوات.

ومن جهته، قال الدكتور خالد حافظ معبدي، مدير عام الاستثمار للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إنه جرى إنشاء ميناء أكتوبر الجاف على مساحة 100 فدان، والميناء مجهز بساحات للحاويات الصادرة والواردة والمبردة، ويضم مباني إدارية لكل جهات الدولة العاملة في الميناء.

وأضاف معبدي، أن الميناء متصل بالشبكة القومية للطرق من خلال طريقي الواحات والدائري الإقليمي.