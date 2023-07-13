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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء التقديم لاختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية و"النوعية" بجامعة الفيوم.. السبت

جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلنت جامعة الفيوم، بدء التقديم لاختبارات القدرات بكليتي التربية الرياضية والتربية النوعية بجامعة الفيوم للعام الجامعي 2023/2024 وذلك بدءًا من يوم السبت ١٥-٧-٢٠٢٣ ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم، وطبقًا للضوابط التي أقرَّها المجلس الأعلى للجامعات عبر موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي:
https://tansik.digital.gov.eg

https://scu.eg/ebooks/studentGuide2023/?fbclid=IwAR0Fp26LIUt5Yq-HuiXF3F6lBkv4Ptk0c8UOaswXbtW7cqClF-e-gw5q9Qc

وأوضح الدكتور محمد فاروق الخبيري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه يجب الاطلاع على الضوابط الإرشادية المتوفرة على موقع المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي، والتي شملت الاختبارات الطبية لكلية التربية الرياضية واختبارات القوام والمهارة والرياضة والمعلومات العامة في التخصص واختبارات شخصية.

وأضاف فيما يتعلق باختبار القدرات بكلية التربية النوعية (شعبة التربية الفنية) فتتضمن اختبارات تصميم ورسم ومعلومات عامة في التخصص.

كما وجَّه  الطلاب الراغبين في الالتحاق أنه بعد إتمام عملية التسجيل الإلكتروني عبر موقع الوزارة إلى ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة إلى قسم شئون الطلاب بالكلية في اليوم المحدد لأداء الاختبار، والتي تشمل رقم جلوس الطالب في الثانوية العامة، وصورة لكل اختبار من الاختبارات التي يرغب في أدائها، وصورة شخصية لكل اختبار، عدا اختبارات قدرات التربية الرياضية التي تتطلب عدد (2) صورة شخصية بالنسبة للراغبين في أداء هذه الاختبارات.

وتابع أن قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة الفيوم خصص ستة معامل مجهزة للحاسب الآلي بهدف تقديم خدمات مكتب التنسيق لأبنائنا الطلاب وهي على النحو التالي: (معمل التنسيق بكلية الزراعة/ معمل التنسيق بكليه الهندسة/ معمل التنسيق بكلية العلوم/ معمل التنسيق بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي/ معمل التنسيق بكلية السياحة والفنادق/ معمل التنسيق بكليه التربية النوعية) وتجهزها على أعلى مستوى، بالإضافة إلى تواجد  مجموعة من أكفأ العاملين بكل معمل من معامل مكتب التنسيق، وذلك لتذليل اي عقبات والرد على أي استفسارات، ومساعدة ابنائنا الطلاب في كل مراحل التنسيق.

الجدير بالذكر أن جامعة الفيوم تقدم هذه الخدمة بصورة مجانية لخدمة أبنائنا الطلاب.

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