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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 38 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صدى البلد

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر بأن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 38000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 766 شاحنة و 31 سيارة حيث شملت حركة الواردات 33000 طن بضائع ، 391 شاحنة 119 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 375 شاحنة و31 سيارة . 


ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة LADY MIRAF وعلى متنها 27 الف طن فحم بترولي اخضر قادمة من اسبانيا لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الالومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم حيث قامت الهيئة بالزام الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة تواجد ممثل من جهاز شئون البيئة لمتابعة اعمال التفريغ والتخزين .


كما  يستعد الميناء لمغادرة  السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس   فيما استقبل الميناء بالأمس اربع سفن  وهى امل ، بوسيدون اكسبريس ، القاهرة والحرية1 وغادرت السفينتين أمل والقاهرة ، كما يشهد ميناء نويبع تداول 1400 طن بضائع و 185 شاحنة حيث يشهد الميناء رحلات مكوكية (وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهى بريدج ، سينا وآيلة .


وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر  4050 راكبا بموانيها .
 

الب الالومنيوم البتر البترول البترولي البحر الأحمر البلوك الثلاث الحرية الحج الخاص الهيئة الس

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