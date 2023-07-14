عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

خلال 4 أشهر.. اتفاق مصري إثيوبي عاجل بشأن سد النهضة| ما القصة؟

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء اثيوبيا

في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وإثيوبيا  اتفق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد  على الشروع في مفاوضات عاجلة للتوصل لاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، وذلك انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين.

اتفاق لحل مشكلة سد النهضة 


استقبل  الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، 13 يوليو 2023، رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، آبي أحمد، لاستئناف المناقشات بينهما، وجدد الزعيمان تأكيد إرادتهما السياسية المتبادلة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، سياسياً واقتصادياً وثقافياً، انطلاقاً من الرغبة المشتركة في تحقيق مصالحهما المشتركة وازدهار الشعبين الشقيقين، بما يسهم أيضاً بشكل فعال في تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وقدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.
‏ 
ناقش الزعيمان سبل تجاوز الجمود الحالي في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، حيث اتفقا على النقاط التالية في هذا الصدد:

1. الشروع في مفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، واتفقا على بذل جميع الجهود الضرورية للانتهاء منه خلال أربعة أشهر.

2.  خلال فترة هذه المفاوضات، أوضحت إثيوبيا التزامها، أثناء ملء السد خلال العام الهيدرولوجي 2023-2024، بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بمصر والسودان، بما يوفر الاحتياجات المائية لكلا البلدين.

حل مشكلة سد النهضة 

 

من جانبه قال مكي المغربي المتخصص في الشأن الأفريقي، هو خطوة جيدة ومطلوبة واعتقد أن أهم ما فيه تحديد سقف زمني أربعة أشهر لمفاوضات عاجلة للانتهاء من الاتفاق بين مصر وإثيوبيا والسودان لملء سد النهضة وقواعد تشغيله، مشيراً إلى أن  الدولة المصرية تمتلك رؤية لحل الأزمة، وتتضمن التوصل لوقف شامل و مستدام لإطلاق النار وبما لا يقتصر فقط على الأغراض الإنسانية.


وأضاف المغربي في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه حال الاتفاق على قواعد التشغيل سيكون للسد فوائد للجميع وتتمثل في استقرار منسوب النيل طوال العام، مؤكداً على  ضرورة الانتهاء من المفاوضات المتعلقة بالاتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة في 4 أشهر، وإجراء مفاوضات عاجلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، للاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، وتحقيق الاستقرار والسلام والأمن في المنطقة، وتعزيز قدرة الدولتين على التعامل مع التحديات المشتركة.


وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، قال، في تصريحات سابقة بشأن سد النهضة، إن العمل في بناء السد "يقوم بصورة تأخذ في الاعتبار التخوفات التي تثيرها دولتي المصب السودان ومصر".

وأضاف أبي أحمد، في خطابه لأعضاء البرلمان الإثيوبي أن "دولتي المصب السودان ومصر هم إخواننا وجيراننا، وبسبب القلق الذي أبدوه من بناء سد النهضة فإننا نقوم بتنفيذ الأعمال بالعناية ونأخذ في الاعتبار التخوفات التي يثيرونها"، وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.

السيسي يبحث مع أبي أحمد سبل تسوية أزمة السودان وقضية سد النهضة وبايدن يتعهد بعدم التخلي عن دعم أوكرانيا .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي يستقبل رئيس وزراء إثيوبيا ويبحثان العلاقات الثنائية وقضية سد النهضة.. فيديو


وعقد اليوم مؤتمر قمة دول جوار السودان، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من رؤساء الدول العربية، ويعد المؤتمر الذى تشارك فيه دول الجوار السودانى، أحدث حلقة فى سلسلة الدعم والمساندة -غير المحدودة- التى تقدمها القاهرة للخرطوم، وبحسب المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سيضع المؤتمر آليات فاعلة بمشاركة دول الجوار، لتسوية الأزمة فى السودان بصورة سلمية، بالتنسيق مع المسارات الإقليمية والدولية الأخرى لتسوية الأزمة.

كما يأتى المؤتمر حرصًا من القيادة المصرية على صياغة رؤية مشتركة لدول الجوار المُباشر للسودان، واتخاذ خطوات لحل الأزمة وحقن دماء الشعب السودانى، وتجنيبه الآثار السلبية التى يتعرض لها، والحفاظ على الدولة السودانية ومُقدراتها، والحد من استمرار الآثار الجسيمة للأزمة على دول الجوار وأمن واستقرار المنطقة ككل.

سد النهضة أزمة سد النهضة اتفاق سد النهضة التفاوض بشأن سد النهضة بدء مفاوضات سد النهضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

رغم الفوز الكبير.. قرار عاجل بمعاقبة نجم الأهلي

أخبار الرياضة .. تعليق غاضب من مرتضى منصور عقب رباعية الأهلي .. تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي .. مدرب الأهلي يعلن انضمام إمام عاشور

بعد فوز الأهلي.. أكرم توفيق يثير غضب جمهور الزمالك بهذا التصرف

تصرف مفاجئ من شيكابالا مع الشناوي عقب رباعية الأهلي أمام الزمالك

أول تعليق من أحمد عيد عبد الملك بعد هزيمة الزمالك الثقيلة أمام الأهلي

انهيار سعر الدولار لأول مرة منذ 2022 عالميًا|وهذه قيمته الآن في البنوك

حدث ليلا| وفاة طبيب مبارك وأحمد زكي.. حريق مستشفى بميدان مصطفى محمود بالمهندسين.. تعليق غاضب لمرتضى منصور بعد هزيمة الزمالك برباعية

موضوعات متعلقة

سد النهضة.. الرئاسة: إثيوبيا تعهدت بعدم إلحاق الضرر بمصر والسودان

استئناف المفاوضات بين مصر وإثيوبيا|خبير: 4 أشهر كافية لحل أزمة سد النهضة

قرار عاجل من مصر وإثيوبيا لإنهاء أزمة سد النهضة خلال 4 شهور

آبى أحمد في القاهرة عشية بدء التخزين الرابع لـ سد النهضة.. هل يحدث الاتفاق؟

ترشيحاتنا

جنرال أمريكي: يجب تحسين جيش تايوان وقدراته الدفاعية

إيقاف ثلاثي الأهلي في المباراة القادمة لهذا السبب.. تفاصيل

قرار عاجل من الحكومة السورية.. تفاصيل

مصرع 8 أشخاص في انقلاب قارب قبالة سواحل السنغال

إصبع بشري مبتور.. الرئيس الفرنسي يتلقى رسالة بريدية غريبة

براحتكم| ياسمين صبري توجه رسالة للجمهور وهي تضحك بشدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل جلاش بالبسطرمة والجبن.. بأسهل الخطوات

43 درجة| الأرصاد تحذر من طقس اليوم الجمعة.. ارتفاع بالحرارة ونشاط رياح

برشاقة لافتة.. نيرمين الفقي تبهر متابعيها بهذا الفستان|شاهد

نشرة المرأة والصحة| 3 مشروبات لخفض ضغط الدم المرتفع..ماذا يحدث لجسمك عند تناول ثمرة مانجو في اليوم

فيديو

بعد إتمام الصفقة .. كم يدفع الأهلي لـ الزمالك في صفقة إمام عاشور/ فيديو جراف

القمة 126 السهل الممتنع.. مروان خارج معسكر الأهلي وموقف ديانج و7 رسائل من أوسوريو

زلزال مدمر وتسونامي هائل يهدد 25 مليون شخص| ماذا يحدث؟.. فيديو

موجة حارة غير مسبوقة تضرب هذه الدول |تحذير من ظاهرة النينو.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ