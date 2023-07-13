إعلان صادم من البنتاجون بشأن الهجوم الأوكراني المضاد

قال مدير عمليات هيئة الأركان المشتركة في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس سيمز، اليوم الخميس، إن الهجوم الأوكراني المضاد لا يسير بالسرعة التي تريدها الولايات المتحدة.

وقال سيمز، في إفادة صحفية، “الهجوم الأوكراني المضاد لا يسير بالسرعة التي تريدها الولايات المتحدة.. ليس بالسرعة التي نفضلها".

وأضاف أنه “كجزء من الهجوم المضاد، يتعين على أوكرانيا خوض معارك صعبة للغاية”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الصحفي الأمريكي المخضرم، سيمور هيرش، إن الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية يسير بشكل سيء، ويمكن للقراء اليقظين للصحف الأمريكية أن يخمنوا ذلك، لأن التقارير عنه اختفت من الصفحات الأولى.

وكتب هيرش، في تقرير له على منصة “سوبستاك:" قد يخمن القراء اليقظون لصحفتي واشنطن بوست ونيويورك تايمز أن الهجوم المضاد الحالي في أوكرانيا يسير بشكل سيء، لأنه في الأسابيع الأخيرة اختفت المواد المتعلقة بنجاحاتها أو غيابها في الغالب من الصفحات الأولى للمنشورات".