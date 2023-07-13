محمد هنيدي يكشف موقفه من تحريم الفن: أنا مش فقيه

رد النجم محمد هنيدي، على انتشار تصريحات فكرة تحريم الفن والعمل بالمجال الفني والعودة له مرة أخرى من قبل الفنانات، قائلا: "لست فقيه ولا أعلق على تصرفات أحد من الزملاء الفنانين.. أنا مالي مش فقيه ولن أعلق"، مؤكدا أنه لا يجب أن يعلق على تصرفات أحد.

وأكد محمد هنيدي، خلال حواره مع الإعلامية اسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه من أهم الصناع للسينما في الوقت الحالي وهو فضل الله عليه، موضحًا أنه يحتفظ بالرأي لنفسه، كما أنه يشرفه التمثيل مع أي شخص مهما كان موقفه.

وأشار إلى أن لحظة الخوف تسبق أي عمل يقدمه أو الظهور على خشبة المسرح، منوهًا بأنه يجتهد من أجل اسعاد الجمهور، حيث إن الجمهور مرعب مهما كان محب لك، مؤكدًا أن مفهوم النجاح تغير بالمسئولية والنجاحات المستمرة، مع تكرار النجاح زادت المسئولية من أجل النجاح والتجديد.