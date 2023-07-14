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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العلمين الجديدة: نضاهي المدن العالمية بجودة الحياة.. ونستهدف 3 ملايين نسمة حتى 2030

صدى البلد

قال المهندس سعد ياسين معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنّ مدينة العلمين الجديدة تضاهي المدن العالمية في الإنشاءات والطابع العمراني والتخطيط وجودة الحياة والطرق وإدارتها والعناصر الذكية وتستهدف 3 ملايين مواطن حتى عام 2030.

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معاون رئيس العلمين الجديدة: المدينة وفرت 100 ألف فرصة عمل

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معاون رئيس العلمين الجديدة: لدينا مستثمرون ومطورون عقاريون بنظام البيع أو المشاركة


وأضاف معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ، خلال حواره على القناة الأولى : «هناك تطور كبير في العلمين الجديدة، وتواجد الناس بدأ يزيد في فصل الشتاء، ولدينا عناصر جمع البيانات حيث نجمع بيانات المدينة وبيانات استهلاك الطاقة واستهلاك الكهرباء والمرور وغيرها من البيانات التي يتم تحليلها لاتخاذ القرارات، مثلا، لا يتدخل البشر لتحديد القيمة البيعية، ولكننا نستخدم العنصر البشري اعتمادا على كثافة تواجد المواطنين».


وتابع، أن القيادة السياسية وجهت بان تكون العلمين الجديدة لجميع فئات المجتمع المصري، ففي الماضي كانت مصايف الساحل الشمالي مقتصرة على فئة معينة من الشعب، ولكن أصبح لأي مواطن غمكانية التمتع بشواطئ العلمين، كما أن طول الممشى 7 كم ويوفر كل الخدمات وهو مفتوح للمواطنين، وتمت مراعاة كل شرائح المواطنين في مشروعات الإسكان. 
 

مدينة العلمين الجديدة العلمين العلمين الجديدة الساحل الشمالي

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