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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. فيديو مرعب باطلاق النار على سيدة التجمع وتفاصيل طلاق عزة بسبب الرقص وسقوط سارقي فيلا توفيق عكاشة

صدى البلد

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها القصة الكاملة لفيديو التجمع الذي انتهى بمقتل سيدة برصاص زوجها رئيس مجلس ادارة  شركة بترول وسقوط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة وحكاية فتاة الغربية واحتجاز والدها العجوز في البدروم. 

 

الزوج: بترقص في أفراح الشارع وسط الرجالة فطلقتها.. وعزة: دماغه مقفلة

 

كعادة محكمة الأسرة تستقبل أروقتها أغرب القضايا والأسباب غير المنطقة في بعض الأحيان لهدم حياة بالكامل.. كان لمحكمة الأسرة بالمرج نصيبا من تلك القضايا عندما حضرت سيدة لرفع دعوى نفقة صغار بعدما طلقها زوجها مرددة: طلقني عشان برقص على مهرجانات طيب اعمل ايه ما انا بحب الرقص".

 

‏رئيس مجلس إدارة شركة بترول يقتل طليقته بالتجمع الخامس.. تفاصيل

 

شهدت القاهرة الجديدة جريمة قتل بشعه ، عندما أطلق رئيس مجلس إدارة شركة بترول الرصاص على طليقته بسبب خلافات حول المسكن ، وأيضا خلافات مالية حول شراكة بينهما ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

 

دولارات ومجوهرات حياة الدرديري.. ضبط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة

 

تستجوب الأجهزة الأمنية بالجيزة متهمين في سرقة فيلا الاعلامي توفيق عكاشة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى تورطهما في الجريمة ورصد كاميرات المراقبة لوجودهم بمحيط الفيلا في وقت معاصر لوقوع الحادث ونجحت في ضبطهما.

 

قلب ولدي عليً حجر| لعنة الفلوس تدفع فتاة لاحتجاز أبيها في البدروم.. صور

 

"قلبي عليً ولدي انفطر وقلب ولدي عليً حجر".. مثل مصري شهير يعبر عن جحود الأبناء وهو الدور الذي لعبته بجدارة فتاة في محافظة الغربية عندما تعاونت مع والدتها على أسوأ معاملة لوالدها حيث اعتبرته قطعة من أثاث المنزل واحتجزته في "البدروم" بتحريض من الأم طمعا في ثروته.

 

زوجة قنصل أفريقي.. كواليس إنقاذ 11 مريضا من حريق مستشفى خاص بالمهندسين

 

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بمستشفى خاص بميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إجلاء المرضى وانقاذهم ومن بينهم زوجة قنصل دولة افريقية.

 

داخل مكتبه.. مدير بشركة البريد ينهي حياته بيده

 

لم يجد موظف وسيلة للتخلص من حياته سوي قيامه بتناول حبه الغلال بسبب مروره بضائقة نفسية وذلك داخل مكتبه بإحدى بشركة البريد  بمنطقة البساتين.

محكمة الاسرة رئيس مجلس إدارة شركة بترول سرقة فيلا الاعلامي توفيق عكاشة الغربية حريق بمستشفى خاص ميدان مصطفى محمود

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