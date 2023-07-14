نشرة الحوادث.. فيديو مرعب باطلاق النار على سيدة التجمع وتفاصيل طلاق عزة بسبب الرقص وسقوط سارقي فيلا توفيق عكاشة

نشر قسم الحوادث عددا من الاخبار والتقارير الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها القصة الكاملة لفيديو التجمع الذي انتهى بمقتل سيدة برصاص زوجها رئيس مجلس ادارة شركة بترول وسقوط المتهمين بسرقة فيلا توفيق عكاشة وحكاية فتاة الغربية واحتجاز والدها العجوز في البدروم.

كعادة محكمة الأسرة تستقبل أروقتها أغرب القضايا والأسباب غير المنطقة في بعض الأحيان لهدم حياة بالكامل.. كان لمحكمة الأسرة بالمرج نصيبا من تلك القضايا عندما حضرت سيدة لرفع دعوى نفقة صغار بعدما طلقها زوجها مرددة: طلقني عشان برقص على مهرجانات طيب اعمل ايه ما انا بحب الرقص".

شهدت القاهرة الجديدة جريمة قتل بشعه ، عندما أطلق رئيس مجلس إدارة شركة بترول الرصاص على طليقته بسبب خلافات حول المسكن ، وأيضا خلافات مالية حول شراكة بينهما ، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم ، تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق.

تستجوب الأجهزة الأمنية بالجيزة متهمين في سرقة فيلا الاعلامي توفيق عكاشة بعدما أشارت التحريات الأولية إلى تورطهما في الجريمة ورصد كاميرات المراقبة لوجودهم بمحيط الفيلا في وقت معاصر لوقوع الحادث ونجحت في ضبطهما.

"قلبي عليً ولدي انفطر وقلب ولدي عليً حجر".. مثل مصري شهير يعبر عن جحود الأبناء وهو الدور الذي لعبته بجدارة فتاة في محافظة الغربية عندما تعاونت مع والدتها على أسوأ معاملة لوالدها حيث اعتبرته قطعة من أثاث المنزل واحتجزته في "البدروم" بتحريض من الأم طمعا في ثروته.

تجري نيابة شمال الجيزة تحقيقات موسعة في نشوب حريق بمستشفى خاص بميدان مصطفى محمود بالمهندسين بعدما تمكنت قوات الحماية المدنية من إجلاء المرضى وانقاذهم ومن بينهم زوجة قنصل دولة افريقية.

لم يجد موظف وسيلة للتخلص من حياته سوي قيامه بتناول حبه الغلال بسبب مروره بضائقة نفسية وذلك داخل مكتبه بإحدى بشركة البريد بمنطقة البساتين.