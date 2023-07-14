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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مد توقيت خدمات البريد بالفيوم الى التاسعة مساء والعمل طوال الأسبوع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قدمت هيئة البريد المصرى ، لأبناء محافظة الفيوم خدمة متميزة بالنسبة لمواعيد العمل، حيث وافقت هيئة البريد المصرى على مد مواعيد العمل الرسمية   بمكتب بريد الفيوم الرئيسى  الكائن بشارع البوستة بمدينة الفيوم  ، من 8 صباحا الى الساعة 9 مساء .

كما قررت هيئة البريد المصرى على أستئناف العمل  طوال الاسبوع بمافيهما ايام الجمعة والسبت ايضا ، لخدمة ابناء محافظة الفيوم ، ولاتاحة الخدمة ايضا لمن تمنعهم اعمالهم نهارا بالذهاب الى  مكتب البريد ، لأداء الخدمة المطلوبة لهم .

 

 

كما أعلنت هيئة البريد المصرى عن توافر جميع الخدمات التى  تقدمها مكاتب البريد للمواطنيين  ، طوال  أستئناف مكاتب البريد أعمالها وفى المواعيد المحددة .

 

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