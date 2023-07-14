مد توقيت خدمات البريد بالفيوم الى التاسعة مساء والعمل طوال الأسبوع

قدمت هيئة البريد المصرى ، لأبناء محافظة الفيوم خدمة متميزة بالنسبة لمواعيد العمل، حيث وافقت هيئة البريد المصرى على مد مواعيد العمل الرسمية بمكتب بريد الفيوم الرئيسى الكائن بشارع البوستة بمدينة الفيوم ، من 8 صباحا الى الساعة 9 مساء .

كما قررت هيئة البريد المصرى على أستئناف العمل طوال الاسبوع بمافيهما ايام الجمعة والسبت ايضا ، لخدمة ابناء محافظة الفيوم ، ولاتاحة الخدمة ايضا لمن تمنعهم اعمالهم نهارا بالذهاب الى مكتب البريد ، لأداء الخدمة المطلوبة لهم .

كما أعلنت هيئة البريد المصرى عن توافر جميع الخدمات التى تقدمها مكاتب البريد للمواطنيين ، طوال أستئناف مكاتب البريد أعمالها وفى المواعيد المحددة .