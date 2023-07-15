أخبار السيارات | أسعار جميع سيارات بيجو 2023 .. والقيمة الجديدة لأرخص تويوتا في مصر.. وX1 BMW 2023 ثمن قريب من «الصيني»

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شهدت السيارة تويوتا بيلتا موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية قدرها 100 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة داخل السوق المصري، من هذه النسخة الشهيرة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان، وعلى الرغم من هذه الزيادات تظل بيلتا هي ارخص اصدارات العلامة التجارية اليابانية في مصر.

تتنوع إصدارات العلامة التجارية الألمانية BMW، سواء من فئة السيدان أو الهاتشباك، أو من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، وتعد النسخة X1 هي أرخص سيارة SUV تقدمها BMW في السوق المصري، والتي يتم طرحها محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

شهد السوق المصري للسيارات، بعض الزيادات السعرية الجديدة خلال شهر يوليو الجاري، ومن بينخا النسخة ميتسوبيشي اكسابندر موديل 2023 والتي ارتفعت بقيمة تتراوح بين 40 ألف و 50 ألف جنيه، بالاضافة إلى النسخة الرياضية من فئة الكروس اوفر MG ZS حيث شهدت زيادة قيمتها 30 ألف جنيه.

تواصل شركة إم جي الصينية من تعزيز تواجدها دخل السوق المصري، بعد طرح النسخة الرياضية المحسنة RX5 PLUS موديل 2023، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث يتم طرحها عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و 150 ألف جنيه.

شهدت قائمة سيارات بيجو المطروحة بالسوق المصري، زيادات سعرية جديدة خلال الايام القليلة الماضية، حيث ارتفعت اسعار السيارة بيجو 301 بقيمة بلغت 5000 جنيه، وزيادة تتراوح بين 35 ألف و 45 ألف جنيه للنسخة بيجو 508.

تحتل F3 BYD موديل 2024 قائمة السيارات الصينية الأرخص سعرًا في السوق المصري، على الرغم من زيادة اسعارها هذا الشهر بقيمة تراوحت بين 10 الاف جنيه و 20 ألف جنيه، وذلك عن جميع الفئاتالمقدمة محليًا.

شهدت السيارة تويوتا روميون موديل 2023، زيادة سعرية جديدة خلال الايام الماضية، بلغت 100 الف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المطروحة داخل السوق المصري، من هذه النسخة والتي تنتمي إلى فئة السيارات العائلية والتي تضم 7 مقاعد.

تمتعنا شركة BRABUS بين فترة وأخرى، بالعديد من السيارات المعدلة الفريدة من نوعها، حيث تمنحها الكثير من الترقيات القوية، والتي تنال اعجاب العديد من محبي عالم السيارات، وبعد حزمة من التعديلات ظهرت النسخة مرسيدس AMG SL63 في ثوبها الجديد، لنتحدث عن ابرز مواصفاتها في السطور التالية.