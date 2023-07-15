صابر الرباعي ينضم لـ ليالي قلعة دمشق بجانب مروان خوري

اعلن الفنان صابر الرباعي عن انضمامه الي قائمة الفنانين المقرر ان يشاركوا ضمن حفلات ليالي قلعة دمشق.

والمقرر ان يحي صابر الرباعي حفله الغنائي يوم 6 من الشهر القادم ، بينما يشارك في المهرجان إيضا كل من الفنانين كارول سماحة ، مروان خوري ، زياد برجي .

وكان قد حقق الفنان صابر الرباعي، مليون و109 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم اللي همك، بعد طرحها على موقع الفيديوهات يوتيوب في أول يوليو الجاري.

أغنية اللي همك لـ صابر الرباعي، من كلمات هاني عبد الكريم، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي محمد مصطفى.

وكانت قد وصلت مشاهدات أغنية الفنان صابر الرباعي الجديدة يا بنات الحلال إلى 3 مليون و500 ألف مشاهدة، بعد طرحها عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات يوم 9 أكتوبر الجاري.

أغنية يا بنات الحلال، للفنان صابر الرباعي، سيتم طرحها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان، والكليب من إخراج سيلفانا المولى.

ونعى الفنان صابر الرباعي، الفنان علاء عبد الخالق، الذي وافته المنية خلال الايام الماضية

ونشر صابر الرباعي، صورة، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، للراحل علاء عبد الخالق، وعلق عليها: "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".