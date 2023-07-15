عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

كاتب صحفي: الرئيس السيسي يحمل هموم القارة الإفريقية في كل المحافل الدولية

الكاتب الصحفي محمد
الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك قنوات اتصال مع القادة الأفارقة وتصاعدت بقوة مع الاتحاد الإفريقي ودول أفريقيا خلال السنوات الـ ١٠ الماضية.

 هناك اتصالا مع دول الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم القارة السمراء 

وأكد حمادة خلال لقائه بالاعلامية "رشا مجدي" ببرنامج “صباح البلد ”المذاع غلى فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص في كل المحافل الدولية على  حمل هموم القارة الافريقية، لافتا إلى أن القارة الأفريقية أستطاعت مصر خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ أن تقوم بالعديد من الإنجازات المهمة للقارة السمراء، حيث كان هناك أتصالا مع دول الإتحاد الاوروبي بضرورة دعم القارة السمراء من خلال إعادة بناء البنية التحتية وإنشاء المصانع والشركات والتوسع في الإستثمارات الكثيرة، للحد من الهجرة غير الشرعية التي تؤرخ الإتحاد الاوروبي.

مشاركة الرئيس السيسي في"نيروبي" مهمة لبحث مشكلات القارة السمراء

ونوه نائب رئيس تحرير الأهرام،  أن هناك تهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بمصر بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، من خلال المبادرات المصرية، مثل مبادرة  الاسكات البندقية للجلوس على مائدة المفاوضات ببن المتناحرين في أفرقيا لتحقيق الأمن والاستقرار والحد من النزاعات وما يتبعها من لاجئين أو نازحين،  مؤكدا على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في" نيروبي" مشاركة مهمة لبحث المزيد من المشكلات التي تؤرق القارة السمراء.

نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام القادة الأفارقة الاتحاد الافريقي دول أفريقيا الرئيس عبد الفتاح السيسي حمل هموم القارة الافريقية المحافـــل الدوليـــة دول الاتحاد الأوروبي دعم القارة السمراء نيروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتضى منصور اتهمه بالسحر.. أول رد من رجب بحة: الظلم حرام

قريب سيد عبد الحفيظ وتسبب في فوز الأهلي.. مرتضى منصور ينشر صورة ساحر

بعد إثارته الجدل في لقاء القمة.. لاعب الأهلي يوجه رسالة غامضة عبر انستجرام

إجراءات استثنائية وتاريخية لدعم الموظفين والمعاشات ومحدودي الدخل 2023.. تفاصيل

صديق رجب بحة لـ مرتضى منصور : لاعيبتك تعبانة القصة مش سحر

أتمني متاخدوش الجلالة أوي.. رسالة من شوبير لمدافع الأهلي

800 جنيه| أسعار الذهب تتراجع بقوة.. وعيار 21 الآن يسجل هذه القيمة

درجات الحرارة السبت .. طقس اليوم بكافة الأنحاء والعظمى بالصعيد 45 درجة

ترشيحاتنا

انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق عقب عيد الأضحى.. ومفاجأة في البلدي الآن

وزير التنمية المحلية: الانتهاء من رفع تراكمات القمامة بمحيط المتحف المصري الكبير

أحذر ..ضغط الدم يسبب مشاكل بالقلب في هذه الحالة

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

لم يعد بها طعام.. مجاعة ونقص غذاء يواجه دولة أفريقية

اعرف وصلت لكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 15 يوليو 2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشباب حاصروها.. قصة الاعتداء على مروى اللبنانية بحفل الإسكندرية

طريقة عمل زلابيا المكرونة| غير تقليدية ولذيذة

جمبسوت.. نسرين طافش تثير ضجة بإطلالتها

ودع آلام الأسنان .. 8 خطوات لتخفيف الحساسية وتقليل الألم

فيديو

مغارة علي بابا .. ماذا وجد المتهمون في فيلا توفيق عكاشة؟ فيديو جراف

بعد اتهامه بتعاطي المخدرات.. رد حاد من محمد هنيدي على مخرج شهير

سر عدم الإنجاب.. هنا الزاهد تكشف حقيقة طلاقها من أحمد فهمي

النقص فيك .. فيديو مفاجئ من زوجة حسن شاكوش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 500 يوم على النزاع الروسي الأوكراني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ