كاتب صحفي: الرئيس السيسي يحمل هموم القارة الإفريقية في كل المحافل الدولية

قال الكاتب الصحفي محمد حمادة نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام، إن الدولة المصرية حريصة على أن يكون هناك قنوات اتصال مع القادة الأفارقة وتصاعدت بقوة مع الاتحاد الإفريقي ودول أفريقيا خلال السنوات الـ ١٠ الماضية.

هناك اتصالا مع دول الاتحاد الأوروبي بضرورة دعم القارة السمراء

وأكد حمادة خلال لقائه بالاعلامية "رشا مجدي" ببرنامج “صباح البلد ”المذاع غلى فضائية “صدي البلد”، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شديد الحرص في كل المحافل الدولية على حمل هموم القارة الافريقية، لافتا إلى أن القارة الأفريقية أستطاعت مصر خلال ترأسها للاتحاد الأفريقي عام ٢٠١٩ أن تقوم بالعديد من الإنجازات المهمة للقارة السمراء، حيث كان هناك أتصالا مع دول الإتحاد الاوروبي بضرورة دعم القارة السمراء من خلال إعادة بناء البنية التحتية وإنشاء المصانع والشركات والتوسع في الإستثمارات الكثيرة، للحد من الهجرة غير الشرعية التي تؤرخ الإتحاد الاوروبي.

مشاركة الرئيس السيسي في"نيروبي" مهمة لبحث مشكلات القارة السمراء

ونوه نائب رئيس تحرير الأهرام، أن هناك تهتمام كبير من قبل القيادة السياسية بمصر بضرورة تحقيق الأمن والاستقرار، من خلال المبادرات المصرية، مثل مبادرة الاسكات البندقية للجلوس على مائدة المفاوضات ببن المتناحرين في أفرقيا لتحقيق الأمن والاستقرار والحد من النزاعات وما يتبعها من لاجئين أو نازحين، مؤكدا على أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في" نيروبي" مشاركة مهمة لبحث المزيد من المشكلات التي تؤرق القارة السمراء.