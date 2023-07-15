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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

من غير مجهود .. وثائق يمكنك استخراجها وانت فى بيتك

بوابة مصر الرقمية
بوابة مصر الرقمية

تسعى الحكومة إلي تقديم كافة التسهيلات للمواطنين من خلال إتاحة خدماتها عبر الانترنت وذلك فى ٱطار التحول الرقمي الذي تصبو له الدولة.


بوابة مصر الرقمية 


وهناك مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها من المنزل دون الحاجة التوجه إلي المقر الحكومي وذلك لتوفير الوقت والجهد علي المواطن وتجنب الوقوف فى طوابير .

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بالخطوات..كيف يتم استخراج إفادة تخرج لخريجين نظام الساعات المعتمدة

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بعد معاناة 6 أشهر.. استخراج غطاء قلم من رئة طفلة بمستشفى بنها الجامعي


ويمكن للمواطن عبر بوابة مصر الرقمية استخراج الكثير من المستندات والأوراق الثبوتية عبو خطاوت سهلة وبسيطة لا تتطلب إلا وجود موبيل وانترنت فقط.


خدمات بوابة مصر الرقمية وانت فى بيتك


وتتيح بوابة مصر الرقمية مجموعة من الخدمات الخاصة ب الاحوال المدنية مثل إصدار شهادة الميلاد أو استخراج بطاقة الرقم القومي.

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية استخراج قسيمة طلاق وذلك عبر خطوات سهلة وبسيطة عبر بوابة مصر الرقمية حيث يتم إدخال البيانات المطلوبة ثم يتم إصدار قسيمة طلاق مطبوعة وتوصيلها للمنزل .

- وفيما يخص الراغبين فى  إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة يمكنهم الدخول عبر بوابة مصر الرقمية وكتابة البيانات المطلوبة ثم يتم إستخراج شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة، ثم توصيلها للمنزل على العنوان المسجل.
- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية إصدار شهادة وفاة مميكنة مطبوعة مسبقا

- ويمكن أيضا للراغبين فى إصدار قسيمة زواج الدخول إلي بوابة مصر الرقمية  و استخراج قسيمة زواج مميكنة وتم طباعتها سابقا، ثم يتم توصيلها للمنزل.

- ويمكن أيضا عبر بوابة مصر الرقمية اصدار بدل تالف أو فاقد بطاقة الرقم القومي تتيح تلك الخدمة للمواطنين فرصة إصدار بدل التالف أو القاقد من البطاقة الشخصية وتوصيلها للمنزل.

- كما يمكن أيضا إصدار شهادة الميلاد مميكنة من مكانه من المنزل دون الحاجة للذهاب لمكتب الأحوال المدنية ويتم توصيلها إلى عنوان منزله.


خدمات بوابة مصر الرقمية


كما أن هناك العديد من الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا عبر  بوابة مصر الرقمية العديد والتي تشمل مايلي 
- ويمكن من خلال بوابة مصر الرقمية تَظلُم على مخالفات رخص مركبات

- كما يمكن عبر بوابة مصر الرقمية استخراج بدل فاقد رخصة مركبة

- ويمكن أيضا من خلال بوابة مصر الرقمية تحرير توكيل بيع مركبة

- استعلام عن مخالفات رخصة مركبة

- سداد مخالفات مركبة لمالك آخر

- توثيق عقد بيع دراجة نارية

- يمكن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن سريان محرر مُميكن

- كما توفر بوابة مصر الرقمية إمكانية تحرير توكيل عام قضايا (بنفسه)

- إمكانية تحرير إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية (بنفسه)

- كما تشمل الخدمات المتاحة تحرير إقرار تصحيح محرر موثق (بنفسه)

-كما يمكن للمواطن من خلال بوابة مصر الرقمية الاستعلام عن كثافة فروع المكاتب المميكنة.

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طريقة استخراج شهادة مخالفات السيارات أونلاين

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اعرف خطوات استخراج تصريح السفر بكل سهولة

- اقرار تصحيح محرر موثق(بصفه)

-إقرار بعدم وجود تعديلات على البيانات المساحية(بصفه)

- توكيل فى الامور الزوجية(بصفه)

بوابة مصر الرقمية بطاقة الرقم القومي شهادة ميلاد شهاده ميلاد مميكنه خدمات بوابة مصر الرقمية

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