ارتفاع بدرجات الحرارة والأرصاد تحذر من الشمس.. حالة الطقس اليوم الأحد

تعرضت البلاد لموجة شديدة من ارتفاع في درجات الحرارة خلال الفترة الماضية، وعقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة يبحث المواطن بشكل مستمر عن حالة الطقس اليومية لكي يستمتع بعطلته الصيفية مع أولاده في المناطق الساحلية، ومن خلال هذا الموضوع نكشف لكم تفاصيل طقس اليوم .

حالة الطقس اليوم

حالة الطقس اليوم الاحد

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من الأجواء المتوقعة على المدن والمحافظات المصرية، اليوم حيث ذروة الموجة الحارة والارتفاع فى درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية الغربية، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على كافة الأنحاء.

خرائط الطقس

وكشفت خرائط الطقس عن تأثر كافة المحافظات اعتبارًا من أمس، ببداية موجة شديدة الحرارة، وترتفع درجات الحرارة لتبلغ ذروتها على كافة الأنحاء، وتسجل القاهرة 38 درجة مئوية، أما محافظات السواحل الشمالية تسجل 36 درجة مئوية، وتسجل محافظات جنوب الصعيد الأعلى لتصل 45 درجة مئوية.

تحذير هيئة الأرصاد من أشعة الشمس

حذرت الأرصاد الجوية من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال هذه الفترة، منعا للإصابة بالحروق، ونصحت بشرب الماء بكميات كبيرة والعصائر الطبيعية، وارتداء الملابس فاتحة اللون، وكاب لحماية الرأس من أشعة الشمس.

الشبورة المائية

وعن حالة الطقس اليوم الاحد، من المتوقع تكون الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناه ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

ونصحت الأرصاد الجوية قائدى السيارات بتوخي الحذر عند القيادة، والالتزام بالسرعات المقررة، وتهدئة السرعة على الطرق السريعة، حرصا على سلامة الركاب والمارة.

حالة الطقس اليوم

الملاحة البحرية

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في المحافظات اليوم

القاهرة 38 26

العاصمة الإدارية 38 25

بنهــــا 38 26

دمنهور 38 26

وادي النطرون 38 25

كفر الشيخ 37 25

المنصورة 37 26

الزقازيق 38 26

شبين الكوم 38 26

طنطا 37 25

دمياط 35 25

بورسعيد 36 26

الإسماعيلية 40 25

السويس 39 25

العريش 36 25

رفح 36 24

رأس سدر 40 26

نخل 40 21

كاترين 36 18

الطور 37 26

طابا 39 25

شرم الشيخ 41 30

الإسكندرية 33 25

العلمين الجديدة 32 24

مطروح 32 22

السلوم 35 21

سيوة 41 20

رأس غارب 40 27

الغردقة 41 29

سفاجا 41 28

مرسى علم 39 29

شلاتين 39 27

حلايب 36 28

أبو رماد 36 28

رأس حدربة 37 27

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 25

سوهاج 42 27

قنا 44 28

الأقصر 44 29

أسوان 44 30

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 43 28