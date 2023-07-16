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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

الصحة تكشف تفاصيل المرض الغامض المنتشر بقنا وأعراضه وعدد المصابين به

صدى البلد

كشف عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، عن عدد الإصابات والأعراض المرضية للمرض المنتشر في قنا خلال الساعات الأخيرة.

وقال قنديل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "علي مسئوليتي" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إنه تم أخذ عينات من البعوض والصرف الصحي لفحصها.

ولفت عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، إلى أنه تم التأكيد على توفير العلاج في الوحدة الصحية بالقرية، مشيرا إلى توافد قوافل علاجية بالقرية إلى جانب أطباء الوحدة الصحية وسيصل عدد القوافل إلى 3 بداية من الغد.

وقال إنه تم فحص نحو 67 حالة من فئات عمرية مختلفة، موضحا أن الأعراض تتراوح بين بسيطة ومتوسطة و95 % منها تعاني ارتفاع درجات الحرارة و75 % يعانون آلام في الجسم.

وطالب عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة للطب الوقائي، بتغطية المياه في المنازل والتخلص منها يوميا حتى لو كانت في أطباق الطعام، لأن الأعراض المرضية تنتشر بواسطة البعوض.

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