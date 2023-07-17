عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

لوسطاء التمويل العقاري.. 3 جزاءات تأديبية حال الإخلال بواجبات المهنة

التمويل العقاري
التمويل العقاري

حدد قانون التمويل العقاري الجديد ، 3 جزاءات تأديبية تتخذ ضد الوكلاء العقاريين أو وسطاء التمويل العقاري حال إخلالهم بواجبات المهنة الواردة بالقانون .

ونصت المادة (٤٢ مكرراً) من القان ن على أن لمجلس إدارة الهيئة عند إخلال أى من الوكلاء العقاريين أو خبراء التقييم العقارى أو وسطاء التمويل العقارى بأى من التزاماتهم الواردة بهذا القانون ولائحته التنفيذية أو عند مخالفة الضوابط والمعايير التى يضعها مجلس إدارتها اتخاذ ما يراه مناسبًا من التدابير الآتية:

١ - توجيه إنذار بإزالة المخالفة.

٢ - وقف مزاولة النشاط لمدة لا تجاوز سنة.

٣ - الشطب من سجلات القيد بالهيئة. 

لايفوتك||

 

txt

الرقابة المالية : تراجع نشاط التمويل العقاري خلال أبريل الماضي

txt

الرقابة المالية: 15.2% زيادة نشاط التمويل العقاري خلال فبراير الماضي

وطبقا للقانون ، تنشأ لجنة أو أكثر لنظر تظلمات الشركات والوكلاء العقاريين وخبراء التقييم العقارى ووسطاء التمويل العقارى من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

ويصدر بتشكيل كل لجنة قرار من الوزير المختص، تكون برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشارى مجلس الدولة يختارهم رئيس المجلس، وممثل عن الهيئة، وعضو من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص.

قانون التمويل العقاري التمويل العقاري الوكلاء العقاريين سجلات القيد جزاءات تأديبية وسطاء التمويل العقارى وقف مزاولة النشاط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لاعب جديد يعلن انضمامه إلى الأهلي

أحمد حسن يعلن عن إصابة إمام عاشور

الآن رسميًا في البنوك.. سعر الدولار بعد ارتفاع الاحتياطي لمستويات تاريخية

6 وفيات وإصابة 4 أشخاص في انهيار عقار حدائق القبة

900 جنيه| الذهب يتراجع إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

كولر مُصرّ عليه | شوبير يكشف عن صفقة مهمة لـ الأهلي

سد النهضة.. خبير يكشف مفاجأة تنقذ مصر من مخاطر الملء الرابع

حركة عيب من مدافع الأحمر| أوسوريو يطلق تصريحات نارية: "الأهلي أفضل فريق في مصر"

ترشيحاتنا

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

بعد وداع ويمبلدون| ميار شريف تتراجع 7 مراكز في التصنيف العالمي للتنس

إطلاق مشروع ضخم لتطوير قصر العيني الفرنساوي

وزير المالية: 4 حزم استثنائية للحماية الاجتماعية والحد من آثار التضخم

تأجيل دعوى إثبات نسب طفل اللاعب إسلام جابر لـ11 سبتمبر

وزير التنمية المحلية يوجه بتقديم كافة الخدمات للمتضررين من انهيار عقار حدائق القبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

زوجة أحمد السقا تثير الجدل بإطلالتها في الجونة| شاهد

أحمد سعد يرزق بمولودته الثانية "مريم"

تحذير | تناول الأطفال هذا النوع من الشوكولاتة يسبب كارثة

التعرض للإشعاع والمواد الكيمائية يزيد من خطر الإصابة بسرطان الساركوما.. تفاصيل

فيديو

أغاني عبدالحليم حافظ وصوت المغاربة.. ما القصة| فيديو جراف

التفاصيل الكاملة لواقعة سيدي براني بمطروح.. والمحافيظ: نشكر الداخلية ونثق في قضائنا

قلعتها الباروكة.. فنانة شهيرة تقع في ورطة بعد طلب صادم من المذيعة

المتجمهرون دهسوا فرد أمن.. النيابة تكشف كواليس سيدي براني وضبط السيارات المسروقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الذين استعادوا لنا التاريخ

د.عمرو الديب

د. عمرو الديب يكتب: سيناريوهات تسليم المقاتلات الغربية إلى كييف

هند عصام

هند عصام تكتب: الفلاح الفصيح يكبح جماح الظلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ