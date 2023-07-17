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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سامي مغاوري ينضم إلى فريق عمل " نعمة الافوكاتو "

سامي مغاوري
سامي مغاوري

انضم الفنان سامي مغاروي الي فريق عمل مسلسل “ نعمة الافوكاتو ” الذي تقوم ببطولته كل من الفنانة مي عمر والفنان أحمد زاهر . 

كان قد انضم لفريق العمل المسلسل في وقت سابق كل من أروي جودة وكمال أبو ريه، والمقرر ان يبدأ تصويره خلال الاسابيع القادمة . 

ويشارك في في بطولة مسلسل “ نعمة الافوكاتو ” كل من مي عمر واروي جودة وسلوي عثمان وأحمد زاهر ومن إخراج محمد سامي ، وتدور أحداثه في اطار 15 حلقة. 

 

أروي جودة وكمال أبو رية ينضمان لـ نعمة الأفوكاتو

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كان سامي مغاوري قد شارك في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل إكس لانس، بطولة عدد كبير من الفنانين، أبرزهم: الفنان محمد سعد، ويشاركه في البطولة، كلا من: الفنانة شيرين، وويزو “نجمة مسرح مصر”، بالإضافة إلى حسام داغر، وإبرام سمير، وسارة درزاوي، واللذان ظهرا ضمن مجموعة مسرح مصر أيضا، بالإضافة إلى أحمد فتحي، وحسن عبد الفتاح، وعمر متولي، ومصطفى درويش والعمل من إخراج إبرام نشأت، ومن إنتاج ممدوح شاهين.

قصة مسلسل إكس لانس : 

تدور أحداث مسلسل إكس لانس في اطار كوميدي حول شخصية الحاج حناوي الذي يدخل في مواقف كوميدية مع اسرته وابنته التي تلعب شخصيتها الفنانة ويزو  ، بينما لعب سامي مغاوري شخصية صديق حناوي ، والذي عاد من الخارج بعد سنوات عمل طويلة . 

يشار إلى أن اخر الاعمال التي عرضت للفنان سامي مغاوري هو مسلسل اللعبة 4، بطولة النجوم: هشام ماجد، وشيكو، ومي كساب، وميرنا جميل، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد ، وسامي مغاوري، ومحمد الليثي ، كما يشارك في بطولة الجزء الرابع الفنانة جليلة محمود  وغيرهم، وإخراج معتز التوني . 

نعمة الأفوكاتو مشيرة إسماعيل مسلسل اللعبة 4 مصطفى درويش مسلسل اللعبة مسلسل اكس لانس

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