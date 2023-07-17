انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف إلى المنيا الجمعة المقبل

تنطلق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة المنيا، بقرية (دمشا وهاشم) إدارة صفط الخمار– مركز المنيا ، يوم الجمعة المقبل (4 محرم 1445هـ)، الموافق (21/7/2023م).

انطلاق قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف

وتضم القافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: “ الأخذ بالأسباب في الهجرة النبوية المشرفة”.

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

افتتاح 8 مساجد الجمعة القادمة

على جانب أخر أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 8 مساجد يوم الجمعة الموافق 21 / 7 / 2023م، وذلك في إطار خطة الوزارة لإعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، منها 5 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه 19 مسجدًا منها 15 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و4 مساجد صيانة وتطويرًا.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

م المسجد وعنوانه

1. الشهداء محجوبة – مشروع 7 – حمور الدلنجات ثان

مديرية أوقاف الدقهلية

م المسجد وعنوانه

2. النور – الكردود - بلقاس

مديرية أوقاف أسيوط

3. الرسول – بني هلال - القوصية

مديرية أوقاف سوهاج

4. عباد الرحمن – الشيخ جامع – دار السلام

مديرية أوقاف بني سويف

5. ميهوب الديب الكبير – مناشي– أبو صير الواسطى

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف بني سويف

1. المسيد – بندر ناصر

مديرية أوقاف الدقهلية

2. حسن البادي – ميت خميس – مركز المنصورة

مديرية أوقاف أسيوط

3. محمد الرفاعي – مير - القوصية