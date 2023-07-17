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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ثقافة الوادي الجديد تحتفل بـ رأس السنة الهجرية

جانب من الاحتفاليه
جانب من الاحتفاليه

نظمت بيوت وقصور الثقافة بالوادى الجديد والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، عدة فعاليات احتفالا بالعام الهجري الجديد، وذلك في إطار خطة الأنشطة المختلفة بفرع ثقافة المحافظة.


وقالت ابتسام عبدالمريد، مدير عام فرع ثقافة الوادى الجديد، التابع لإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوى، إنه احتفالا بالعام الهجري الجديد نظم قصر ثقافة الطفل بالخارجة محاضرة دينية عن العام الهجرى الجديد، وتحدث بها الشيخ محمد عبدالظاهر، من مديرية أوقاف الوادى الجديد، ونظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية بغداد محاضرة ثقافية بعنوان تنمية المهارات اليدوية والحركية لذوى القدرات الخاصة، بينما نفذ قصر ثقافة موط بمركز الداخلة ورشة فنون تشكيلية عن رأس السنة الهجرية.

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وأضافت أنه نفذت مكتبة قرية شرق بولاق الثقافية مرسم عن الاحتفال بالعام الهجري الجديد، بينما نفذ بيت ثقافة قرية الراشدة، ورشة فنون تشكيلية بعنوان بداية عام هجرى جديد، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني.

وأشارت إلى أنه نظم نادى الأدب المركزى بقصر ثقافة الخارجة، برئاسة الشاعر مصطفي معاذ، أمسية شعرية وندوة بحضور عدد من الأدباء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ومشايخ الأوقاف، وذلك احتفالا بالعام الهجري الجديد

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