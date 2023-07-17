أخبار التوك شو.. مفاجأة بشأن سعر الذهب والدولار.. رسالة من الأرصاد للمواطنين

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من القضايا والموضوعات الهامة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع.. رسالة من الأرصاد للمواطنين



أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تم تسجيل أعلى درجة حرارة على مدار الأسبوع كله.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إلى أن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى تسجل 38 درجة مئوية خلال فترات النهار، نظرا لتأثر الطقس بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يعمل على زيادة سطوع الشمس خلال فترات النهار، وحبس كمية الرطوبة وطبقة من الملوثات بطبقة قريبة من سطح الأرض، مما يشعر المواطنين بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير.



شاهد.. فيديو يعرض صورا لضحايا العقارين المنهارين بالقاهرة والبحيرة



عرضت قناة العربية تقرير فيديو بعنوان :" سقوط قتلى وجرحى في انهيار عقارين بمحافظتي القاهرة والبحيرة".

وظهر في الفيديو عمليات البحث عن المفقودين، ورجال الحماية المدنية يبحثون عن المواطنين أسفل العقار.

وعرضت القناة صور لـ مصابين كانون تحت المباني المنهارة.

زمزم: التحالف الوطنى للعمل الأهلي قيمة مضافة لمنظمات المجتمع المدني

قال مصطفي زمزم، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن التحالف الوطني قيمة مضافة كبيرة لمنظمات المجتمع المدني التي تعمل على خدمة المواطن المصري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز": "أوجه الشكر لمجلس النواب لموافقته على قانون ينظم العمل داخل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وداخل كياناته.. وهو ما يفيد المواطن بشكل مباشر وحشد الجهود التطوعية من خلال كيانات تخدم المواطن المصري"، موضحا أن القانون خرج بشكل مشرف ومحترم جدا والجميع كان في انتظار هذا القانون، ويتضمن مجموعة من المواد التي وافق عليها مجلس النواب أهمها الشكل الرسمي والقانوني وكذلك الإتاحة لإعطاء التحالف الوطني لإنشاء بعض المشروعات والصناديق الاستثمارية التي تدر دخل على أعضاء التحالف الوطني والتحالف له كيان اعتباري ومقرات منتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

خبير سياحي: الإسكندرية أقدم مقصد مصري يجمع بين الترفيه والثقافة

قال محمد فاروق، الخبير السياحي، إنّ الإسكندرية مدينة موجودة قبل الميلاد بزمن طويل، أنشأها الإسكندر الأكبر قبل أكثر من 2000 عام، موضحًا أنها أقدم مقصد سياحي في مصر يجمع بين الترفيه والثقافة، لافتا إلى أن الأقصر مدينة قديمة منذ عهد الفراعنة، لكنها ثقافية أكثر من كونها ترفيهية، متابعا أن الحكومة المصرية، طبقت بقوة عناصر السياحة المستدامة في الإسكندرية وسعت إلى تطويرها إدراكًا لأهمية المدينة التاريخية.



آخر أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وهذه قيمة عيار 21.. فيديو

قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريراً عن أسعار الذهب خلال تقديم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد” والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، اليوم الأثنين 17-7-2023

ويبحث الكثيرون من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

تعرف على آخر تحركات الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم 17_7_2023 ..فيديو



قدمت الإعلامية رشا مجدي تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم، الأثنين 17 - 7-2023، في برنامج "صباح البلد" المذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.95 جنيه للبيع، و30.83 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 34.76 جنيه للبيع،33.61 جنيه للشراء.

تصل 44 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم 17_7_2023.. فيديو

قدّمت الإعلامية رشا مجدي، تقريرًا عن درجات الحرارة وحالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين 17يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية

وأكد الإعلامية رشا مجدي ، أن جميع دول العالم تمر بموجة شديدة من ارتفاع درجات الحرارة ، مصحوبةً بارتفاع نسب الرطوبة، مضيفة أن درجات الحرارة في الصعيد أعلى من القاهرة و السواحل الشمالية.

تعرف على الأجواء في مدينة العلمين .. فيديو

عرضت قناة إكسترا نيوز، تقرير فيديو من مدينة العلمين لمعرفة الأجواء، ورد فعل المواطنين على الأشياء الموجودة في العلمين.

وقالت إحدى السيدات خلال التقرير، أن مدينة العلمين الجديدة مبهرة، وتشبه المدن المميزة الموجودة في الإمارات و أوروبا.

وأكدت سيدة آخري، أن مدينة العلمين هي مدينة عالمية على أرض مصرية، وأنها تعمل في مصر لـ الطيران وسافرات دولا كثيرة، ولكن الموجود في العالمين مختلف وعالمي.