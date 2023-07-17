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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"المحامين" تنعى شهداء المهنة.. وتدعو أعضاء الجمعية العمومية لحضور افتتاح نادي جليم

نقابة المحامين
نقابة المحامين

نعت النقابة العامة للمحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، شهداء المحاماة من المحامين الذين وافتهم المنية خلال الأيام الماضية، ودعت المحاميات والمحامين لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023.

جاء ذلك خلال كلمة مسجلة ألقاها ناصر العمري، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، وجاءت تفاصيلها كالآتي:

تنعى نقابة المحامين شهداء المحاماة المرحومين بإذن الله تعالى، الأستاذ ياسر جلال وزوجته وأبنائه، والاستاذة أميرة جمال، والذين وافتهم المنية، ونحسبهم عند الله شهداء، كما تنعى نقابة المحامين، ومجلس النقابة العامة، وأعضاء الجمعية العمومية،  عمة الدكتور أبوبكر ضوة، والمهندس عاطف ضوة، شقيق الدكتور أبوبكر ضوة، ونسأل المولى عز وجل أن يتغمدهم جميعًا بواسع رحمته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامي مصر، ولأننا جميعًا إلى زوال، وأن نقابة المحامين هي الباقية، يتشرف الأستاذ النقيب عبد الحليم علام، نقيب محامي مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بدعوة السيدات والسادة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، وذلك غدًا الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، ويقتصر الحضور يوم الافتتاح على السادة المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال السادة المحامين وأسرهم.

يسبق الافتتاح اجتماع النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب المرحومين بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

نقيب المحاميين عبد الحليم علام نقيب المحامين النقابة العامة للمحامين نقيب محامين مصر

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