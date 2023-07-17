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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف

سوخوي
سوخوي

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة تحطم مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك الروسية.

وأظهرت المقطع مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما امكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الروسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف بمنطقة كراسنودار الروسية، شرق القرم.

روسيا تعلن تحطم طائرة هجومية من طراز SU-25 بإقليم كراسنودار

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ووفقًا لوكالة “تاس” الروسية، كانت الطائرة الهجومية من طراز Su-25 "تقوم برحلة تدريبية"، حيث أقلعت من مطار ييسك وسقطت في بحر آزوف.

وأعلنت القوات الروسية أنه "لم تكن هناك خسائر" لأن الطيار تمكن من الخروج والهبوط بالمظلة

الطائرة سوخوي روسيا مقاتلة روسية

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