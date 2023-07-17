شاهد.. لحظة تحطم مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف

أظهر مقطع فيديو علي منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، لحظة تحطم مقاتلة روسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف بالقرب من بلدة ييسك الروسية.

وأظهرت المقطع مظلة تهبط فوق البحر بالقرب من شاطئ، فيما امكن سماع صوت ارتطام قوي بالمياه.

وفي وقت سابق من اليوم، تحطمت طائرة هجومية تابعة للقوات المسلحة الروسية من طراز سوخوي-25 في بحر آزوف بمنطقة كراسنودار الروسية، شرق القرم.

ووفقًا لوكالة “تاس” الروسية، كانت الطائرة الهجومية من طراز Su-25 "تقوم برحلة تدريبية"، حيث أقلعت من مطار ييسك وسقطت في بحر آزوف.

وأعلنت القوات الروسية أنه "لم تكن هناك خسائر" لأن الطيار تمكن من الخروج والهبوط بالمظلة