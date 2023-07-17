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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد وفيق: على الفنان أن يتواجد وسط الناس للتدريب على التمثيل

أحمد وفيق
أحمد وفيق

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل عليه أن يتواجد وسط الناس للتدرب على التمثيل، موضحًا: "كنت أحرص على الوقوف على كوبري طلخا لمتابعة حركة الناس واتجاهاتها عندما بدأت تعلم المسرح، حتى أحسن الإخراج وعمل التكوينات والتشكيلات الفنية، فلم أكتفِ بما أشاهده أو أقرأه".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "كنت أبحث عن نفسي في الناس، وأتعامل مع هذا الأمر كأنني أحصل على كورسات، وفي هذا الإطار كل فنان وله طريقته، الفنان نور الشريف كان يحرص على تدوين أهم ما يلاحظه من حركات الناس لاستخدامها في أعماله".

وأوضح: "أما الفنان أحمد زكي فقد كان يعتمد على الحفظ دون الكتابة، حيث اعتمد على تخزين الشخصيات في ذاكرته لاستخدامها في أعماله ، ونور الشريف عمليا بشكل أكبر، أما أنا فأعمل بطريقة الفنان أحمد زكي".

وتحدث عن شخصية لمعي التي جسدها في فيلم "سكوت ح نصور"، وقال: "هذه الشخصية عكس شخصيتي، وكنت هزعل نفسي يومها، كنت بعمل العمل ده وبقول هو فيه حد بيعمل كده؟!".

الإعلامي أحمد الطاهري الفنان نور الشريف الفنان أحمد زكي الفنان أحمد وفيق نور الشريف

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