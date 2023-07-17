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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يقترب من حسم صفقة المهاجم الأجنبي.. تفاصيل

الأهلي
الأهلي

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق، عن اقتراب رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي من الانضمام للنادي الأهلي المصرى.

وكتب أحمد حسن : قناة الثانية المغربية: رضا سليم مهاجم الجيش الملكي المغربي يقترب من الانضمام للنادي الأهلي المصرى، المفاوضات تتقدم واللاعب ينتظر موافقة الجيش الملكي لإتمام التعاقد.

وأعلنت صحيفة المغرب سبورت عن إتمام النادي الأهلي لصفقة انتقال رضا سليم جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجيش الملكي.

وقالت الصحيفة إن الأهلي نجح في ضم اللاعب مقابل مبلغ مالي وصل الى مليون و800 ألف دولار .

ورفض مصدر بالأهلي التعقيب على الأمر والتأكيد على أن اللاعب في حساباتهم الفنية وهو أحد مطالب السويسري كولر المدير الفني لفريق الكرة.

وحقق الفريق الأحمر الفوز على المقاولون العرب 4 /1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على استاد المقاولون ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

رضا سليم الجيش الملكي المغربي النادي الأهلي صفقات النادي الاهلي

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