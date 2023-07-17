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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد وفيق: تحت الوصاية من أهم مسلسلات العام الحالي

صدى البلد

قال الفنان أحمد وفيق، إنّ مسلسل جميلة الذي شارك فيه شهد طرح قضية النسب من أجل البحث عن حل، متابعًا: "قلت مش هنلاقي حل، إحنا عاوزين حاجة أكبر من المسلسل".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أن مسلسل تحت الوصاية الذي عُرض في شهر رمضان الماضي من أهم المسلسلات التي شاهدها هذا العام، لكن القضية التي يناقشها أسهل من قضية النسب.

وتابع: "بالنسبة إلى قضية النسب، فإن هناك الحل وهناك من يقف أمام الحل"، ليرد عليه الإعلامي أحمد الطاهري: "أعتقد أن هذا العمل يناقش تلك القضية منذ فيلم الجلسة السرية".

وأكد، أن فحوصات dna حل كاشف مثل البصمة، وبالتالي يجب العمل به، مناشدا علماء الدين التدخل في هذا الأمر بعدما أصبحت هذه القضية أكثر تعقيدا: "أتمنى إن العلماء ينقذونها لأننا عندنا قضية صعبة جدا".

أحمد الطاهري أحمد وفيق الإعلامي أحمد الطاهري إكسترا نيوز الفنان أحمد وفيق تحت الوصاية

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