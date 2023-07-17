البيت الأبيض: نتنياهو وبن جفير اعتذرا عن تصريحاتهما المسيئة للولايات المتحدة

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الأثنين، إن التزالم الولايات المتحدة بـ إسرائيل هو التزام صارم.

وأضاف كيربي في تصريحات للصحفيين، بعد مكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بايدن أكد على دعم الولايات المتحدة لأمن إسرائيل خلال الاتصال الهاتفي مع نتنياهو.

وأشار كيربس إلى أن الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء الإسرائيلي اتفقا على لقاء بينهما قد يجري قبل نهاية العام في واشنطن.

وعلى جانب آخر، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن نتنياهو ووزير الأمن القومي الإسرائيلي بن جفير، قدما اعتذارا عن التعليقات السخيفة بزعم التدخل الأمريكي في الشأن الإسرائيلي الداخلي.

وأضاف كيربي، أن بايدن مجدداً ضرورة التوصل إلى أوسع توافق ممكن بشأن التعديلات القضائية في إسرائيل.

ووفقا لتصريحات جون كيربي، فقد أكد بايدن لـ رئيس الوزراء الإسرائيلي تمسكه بحل الدولتين وعبر عن قلقه إزاء التوسع الاستيطاني.

وقال كيربي إن بايدن أعرب لنتنياهو عن قلقه من استمرار التوسع الاستيطاني وطالبه بتجنب الخطوات أحادية الجانب.

وعن إيران، أوضح منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أن واشنطن وحلفائها متمسكون بمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.