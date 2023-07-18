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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تفوز بأفضل معسكر مجمع للعام الثاني على التوالي| تفاصيل

ختام البرنامج الرئاسي
ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية

شارك اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في فعاليات ختام البرنامج الرئاسي لأبناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) تحت رعاية  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والذي نظمته وزارة الشباب والرياضة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة بمطروح وعدد من قيادات وزارة الشباب والرياضة.

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وفازت محافظة مطروح خلال البرنامج الرئاسي كأفضل معسكر مجمعا للعام الثاني على التوالي، وخلال فعاليات الختام السنوي لبرنامج شباب المحافظات الحدودية (أهل مصر) أشاد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح في كلمته بالبرنامج الرئاسي الذي يأتي إيمانا وتعزيزا لدور الشباب في المحافظات الحدودية، وغيره من البرامج وما تهدف إليه من زيادة الوعي وغرس روح الانتماء والولاء لدى الشباب مع التطوير المستمر لمهاراتهم، وفي اطار حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة... وترجمة للاهتمام الكامل لتنمية المناطق الحدودية... تطبيقا لما جسده دستور مصر لعام 2014 والاهتمام ببناء ورعاية الإنسان المصري. وأشاد بشباب المحافظات الحدودية... وتكاتفهم الدائم مع قواتنا المسلحة والشرطة والحفاظ على استقرار أمن وسلامة الوطن... وتعاظم دورهم مع ما يحيط بنا من تحديات.


موجها الشكر للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لما توليه الوزارة من اهتمام بتنظيم البرنامج الوطني على مدار العام، وكذلك لدعم الوزارة للبرامج والأنشطة الرياضية والشبابية بمحافظة مطروح... كان أخرها تنظيم فعاليات أولمبياد شباب المحافظات الحدودية فى نسخته الرابعة فى مايو الماضى وما شهده من فعاليات وأنشطة رياضية وشبابية مختلفة، والتى لاقت الإشادة من الجميع بفضل التعاون والتنظيم والتنسيق بين وزارة الشباب والرياضة ومحافظة مطروح، مع ترحيب المحافظة باستقبال مزيد من الفعاليات على أرضها.

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