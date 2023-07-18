أحمد فهيم وبسنت حاتم في كواليس حكاية "كاملة"| شاهد

يواصل فريق عمل حكاية "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" للتصوير ويجسد الفنان أحمد فهيم شخصية "حسين" بينما تجسد الفنانة بسنت حاتم شخصية "شيرين" ويجسد فهيم دور مختلف عن ما قدمه الفترة الأخيرة في الأعمال الدرامية.

الحكاية بطولةآية سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

والمسلسل إخراج وائل فرج، وإنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل" في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.



تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

وكان أخراعمال الفنان أحمد فهيم هو مسلسلة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب وعصام السقا؛ ومن تأليف وإخراج محمد سامي.