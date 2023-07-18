عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحمد فهيم وبسنت حاتم في كواليس حكاية "كاملة"| شاهد

الفنان أحمد فهيم
الفنان أحمد فهيم

يواصل فريق عمل حكاية  "كاملة" ضمن أحداث مسلسل "حدث بالفعل" للتصوير ويجسد الفنان أحمد فهيم شخصية "حسين" بينما تجسد الفنانة بسنت حاتم شخصية "شيرين" ويجسد فهيم دور مختلف عن ما قدمه الفترة الأخيرة في الأعمال الدرامية.

الحكاية بطولةآية  سماحة، شاهين، بسنت حاتم، أحمد فهيم، تامر فرج وعدد كبير من الفنانين وإخراج وائل فرج.

والمسلسل  إخراج وائل فرج،  وإنتاج بي اجينسي لصاحبها حاتم سمعان بالتعاون مع اكتيف ميديا برودكشن، دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويضم العمل حكايات مسلسل "حدث بالفعل"  في حكاياته الأخرى عدد من النجوم مثل كريم فهمي، وغادة عبد الرازق، دينا الشربيني، شيرين رضا، وياسمين رئيس، وخالد أنور، ماجد المصري، وبسمة، ومحمود عبد المغني، وسلمى أبو ضيف، وندى موسى، وجميلة عوض وآخرين.


تدور أحداث حكاية آخر نفس من مسلسل حدث بالفعل حول الأمراض النفسية ضمن إطار درامي، وحكايات وقصص حقيقية تكشف حجم معاناة المرضى وطرق العلاج الصحيحة لهم.

وكان أخراعمال الفنان أحمد فهيم هو مسلسلة بطولة محمد رمضان وهالة صدقي ومنة فضالي وزينة وإيمان العاصي ومي كساب  وعصام السقا؛ ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. خالد الغندور يفجر مفاجأة بشأن صفقة إمام عاشور

أول رد فعل من إمام عاشور عقب تأخر إتمام انضمامه للأهلي

12 يوما من الجحيم| موجة حرارة غير مسبوقة.. ونصيحة لسكان هذه المحافظات

تحرك مفاجئ من النادي الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا.. تفاصيل

الأمم المتحدة: على العالم أن يستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة

الحق اشتري نزل 700 جنيه| زلزال يضرب أسعار الذهب وعيار21 يسجل أدنى مستوياته

فيديو مفاجأة للجميع.. أحمد حسن يشوق الجماهير لتطورات صفقة إمام عاشور

اطمنوا.. شاهد أول تعليق من وزير الصحة عن انتشار حمى الضنك بقنا

ترشيحاتنا

رسميا.. خالد الغندور: مصطفى فتحي في بيراميدز

دعاء آخر يوم في العام الهجري 1444 .. يغفر كل ذنوبك الماضية

يقلد إيلون ماسك.. مارك زوكربيرج يقيد عدد منشورات Threads التي يمكن مشاهدتها

بالأسماء.. وزير العدل يصدر قرار بتشكيل إدارة التفتيش الفني بقضايا الدولة

خطوة مرعبة.. غواصة أمريكية نووية تقوم بأول زيارة لـ كوريا الجنوبية

نبأ سار لجماهير الأهلي بشان ضم المهاجم البرازيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشاكل صحية تصيب الحوامل بسبب نقص فيتامين د.. احذريها

فيديو لا يصدق.. امرأة تدخل مطعما شهيرا على حصان في أستراليا

فيديو مذهل.. ظهور حوت أمام فريق كرة القدم الإنجليزي النسائي

عمل فلوس وركب مرسيدس.. قصة تحول محمود حديدة إلى بلوجر وصاحب شركة انتاج

فيديو

حكايات تقطع القلب.. نهاية عروسين وبكاء طفل في انهيار عقار الحدائق|فيديو جراف

ساب البيت أول 3 أيام جواز.. طليقة حسن شاكوش تكشف المستور

السر في الخاتم.. تفاصيل تعرض فيفي عبده للسحر الأسود بهدف المرض

الحقيقة تظهر خلال 4 أشهر .. آبي احمد : سد النهضة مفيد للجميع .. وخبير اقتصادي يكذّبه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: بعد الإطلاع.. الحماية الجنائية من الاغتصاب الفكري

إسلام منتصر

إسلام منتصر يكتب: أخطاء تخطت زمنها

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: صمت القلم

اﻟﻤﺰﻳﺪ