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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

رغم فوائدها الكثيرة.. ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم؟

ماذا سيحدث إذا شربت
ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم

نعم يحمل الماء الكثير من الفوائد لجسم الإنسان ، تبدأ من صحة الأعضاء الداخلية مثل الكلى والدورة الدموية والأمعاء إلى صحة الأجزاء الخارجية مثل البشرة والشعر.

 لكن ترى، ماذا سيحدث للجسم إذا تم شرب الماء بشكل أكثر من اللازم؟

هذا ما أجاب عنه الدكتور "جوزيف ج. فيرباليس" - رئيس قسم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بجامعة جورج تاون ومتخصص في وظيفة الغدة النخامية – قائلًا " النتيجة الأكثر احتمالا لذلك هي أنك ستتبول بشكل متكرر للتخلص من الماء الزائد." وفقًا لصحيفة واشنطن بوست.

الغيبوبة والموت

وأكد أن النتيجة الأكثر خطورة هي “ إصابة الجسم بما يعرف بنقص صوديوم الدم الذي يسبب بدوره تورم الدماغ وأعراض عصبية تدريجية، بما في ذلك الارتباك والنوبات العصبية والغيبوبة وأحيانًا الموت إذا قلت مستوياته في الدم عن 130 ملليلتر”.

وفسر "فيرباليس" هذا الأمر قائلًا أن "الكلى تطلق بشكل طبيعي ما يصل إلى ربع جالون من السوائل كل ساعة، وإذا كنت تشرب أكثر من ذلك، فستحتفظ بالمياه الزائدة في جسمك، وهو الأمر الذي يسبب نقص صوديوم الدم."

مسابقة شرب الماء أدت للوفاة

كان نقص صوديوم الدم سبب الوفاة لأحد المشاركين في مسابقة إذاعية عام 2007 في كاليفورنيا، حيث كانت الجائزة لمن يستطيع الشرب أكثر قبل الاضطرار إلى التبول. 

وتوفيت المتسابقة بعد أن ورد أنها شربت ما يقرب من جالونين من الماء على مدار ساعتين - وهو ما يتجاوز بوضوح ما يمكن أن تتحمله كليتاها - وهو حوالي ربع جالون أو نصف جالون على مدار ساعتين. 

 ماذا سيحدث إذا شربت الماء أكثر من اللازم

8 أكواب "غير دقيقة"

في معلومة مختلفة عن ما هو دارج، قال رئيس قسم الغدد الصماء والتمثيل الغذائي بجامعة جورج تاون أن “القدر المثالي لتناول السوائل تختلف من شخص لآخر اعتمادًا على مجموعة متنوعة من العوامل، فهناك بعض الحالات الطبية التي يوصى فيها بزيادة تناول السوائل، مثل الميل إلى تكوين حصوات الكلى. كما أن الأفراد الأكبر سنًا، الذين يعانون بشكل عام من انخفاض الشعور بالعطش يحتاجون إلى زيادة السوائل”.

ولكن بالنسبة لمعظم الناس، فإن شرب كميات أكبر من اللازم للحفاظ على توازن الماء ليس ضروريًا ولا مفيدًا من الناحية الطبية. 

ففي الواقع، التوصية بشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا لا تدعمها البيانات القائمة على الأدلة أو المبادئ الفسيولوجية المعروفة.

 وهذا يعني أنه في الغالب إذا كنت لا تشعر بالعطش، فمن المحتمل أنك تحصل على كمية كافية من الماء.

 لكن إذا شعرت بالعطش، اشرب بقدر ما تحتاج حتى يزول هذا الشعور." هكذا أنهى الدكتور "جوزيف ج. فيرباليس" حديثه.

فوائد الماء خطورة شرب الماء فوائد شرب الماء صحة الدورة الدموية الكلى

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