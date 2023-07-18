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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فشل تمديد الصفقة.. تعليق برنامج التأمين على الحبوب الأوكرانية

صفقة الحبوب
صفقة الحبوب

ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن شركة مارش لاستشارات التأمين، أنه تم تعليق برنامج التأمين على البضائع، الذي يغطي إمدادات الحبوب الأوكرانية على طول الممر البحري الآمن.

وحسب “رويترز”، قال ديفيد رو، من شركة مارش لاستشارات التأمين، "حاليا، تم تعليق برنامج التأمين على البضائع، الذي يغطي إمدادات الحبوب الأوكرانية على طول الممر البحري الآمن بسبب عدم تمديد صفقة الحبوب”.

وقدم برنامج التأمين تغطية تصل إلى 50 مليون دولار لكل شحنة ونفذته شركة التأمين أسكوت، وهي جزء من مجموعة لويدز المصرفية في لندن.

وفي وقت سابق، ارتفعت أسعار القمح الأمريكي لليوم الثالث على التوالي، بعد أن أكدت روسيا تكهنات السوق بأنها ستنهي مشاركتها في اتفاقية تصدير الحبوب، المعروفة رسميا باسم مبادرة البحر الأسود.

وارتفعت العقود الآجلة للقمح الأكثر نشاطا لشهر سبتمبر في مجلس شيكاغو للتجارة بنسبة تراكمية بلغت 5٪.

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قال جاك سكوفيل، كبير محللي المحاصيل في مجموعة العقود الآجلة في شيكاغو، “احتشد العالم بناء على كلمة من الرئيس الروسي بوتين بأن صفقة الحبوب للبحر الأسود لن يتم تمديدها لأنه ليس من مصلحة روسيا القيام بذلك بعد الآن”.

وأشار سكوفيل إلى أنه من المتوقع أن تتقلص إمدادات القمح العالمية على المدى القريب، ما يدفع الأسعار إلى الارتفاع.

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