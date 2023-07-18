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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الصحة: 40 مليار جنيه سنويا لتوفير الأدوية.. وهناك نقص ببعض الأنواع

خالد عبد الغفار
خالد عبد الغفار

أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، أن جميع مراكز الأورام التابعة لـ وزارة الصحة والتعليم العالي لا يوجد بها نقص في الأدوية الخاصة بها.

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وزير الصحة: حل مشكلة نقص بعض الأدوية خلال أسابيع

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وأضاف وزير الصحة، خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن من يتحدث عن نقص الأدوية، قد يكون في بعض الأدوية الخاصة، معلقًا :" الطبيب بيكون كاتب للمريض دواء، والمريض عايز نفس الدواء اللي بيحصل عليه منذ سنوات، ولكن قد يكون هذا الدواء غير متوفر، والمريض لا يرغب في الحصول على البديل".

وأوضح أن لدينا نقصا في بعض الأدوية، ولكن لتلك الأدوية بدائل مصرية، وأنه في بعض الأوقات قد تكون نفس التركيبة، ولكن الاختلاف في الاسم فقط.

وكشف أن الدواء الواحد المستورد الناقص، في نفس الوقت يوجد منه ثلاثة أنواع مصرية.

وأوضح أنه وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالجميع يعمل على توفير جميع الأدوية، وأن هناك أدوية أولوية، يتم توفيرها، فهناك أدوية لـ القلب لا يوجد لها بديل، وأن تلك الأدوية يتم توفيرها سريعا. 

وأكد وزير الصحة، أن لدينا اكتفاء من الأدوية بنسبة 59%، ولكن هناك أدوية مستوردة، وأنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم حل المشكلات الخاصة بنقص بعض الأدوية.

وتابع: هناك 40 مليار جنيه سنويًا تكون ميزانية وزارة الصحة لتوفير الأدوية فقط، وأن قطاع الأدوية في مصر قوي.

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