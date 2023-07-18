ناقد فني: القوة الناعمة في مصر رقم واحد عربيا ومهرجان العلمين يؤكد الأمان

قال الناقد الفني أحمد سعد ، إن مصر نجحت في تحويل مدينة العلمين الجديدة من مدينة رعب إلى جنة الله في الأرض ، بعد أن كانت محل خوف بعد الحرب العالمية الثانية .

وتابع الناقد أحمد سعد ، خلال لقائه لـ برنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن مدينة العلمين الجديدة مدينة سياحية ، وهي أحدث مدينة على البحر المتوسط ، وتم بناؤها على أحد طراز .

وأكمل " سعد " ، أن القوة الناعمة في مصر هي رقم واحد في المنطقة العربية ، وتاريخ مصر الثقافي والإعلامي يمتد لقرون ماضية .

وأشار " سعد " ، إلى أن الفن هو رفيق السلام ، ومهرجان العلمين الجديدة دليل ذلك ، وإشارة لما وصلت له مصر من تقدم .