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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاحتجاجات في إسرائيل.. إغلاق شوارع تل أبيب والشرطة تعتقل 45 متظاهرا

الاحتجاجات في إسرائيل
الاحتجاجات في إسرائيل

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، إن شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبلغت بغلق معظم الشوارع الرئيسية في تل أبيب بسبب المظاهرات ضد التعديلات القضائية.

 

وأضافت الصحيفة، أن هناك الآلاف من الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب وبئر السبع وهرتسليا، لافتة إلى وجود اشتباكات مع عناصر الشرطة في مدينة القدس المحتلة.

 

من جانبها، قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إنه منذ صباح اليوم، تم اعتقال 45 متظاهرا للاشتباه في سلوكهم غير المنضبط، بينهم ثمانية في محطتي قطارات الهاجانا في تل أبيب وهرتسليا.

 

ويشارك الآلاف من الإسرائيليين، منذ ساعات الصباح الباكر، في احتجاجات واسعة ضد ما يعرف بالإصلاحات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.

 

وأطلق المحتجون على فعالياتهم اسم "يوم الفوضى".

 

وأغلق المحتجون عدة طرق رئيسية وتقاطعات وعطلوا حركة مرور المركبات، كما نظموا تظاهرة أمام منزل رئيس الهستدروت في كريات أونو.

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