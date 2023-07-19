سوريا والعمل الأهلي| أبو العينين: التوسع العمراني بمصر زاد من 6% لـ 14% خلال 10 سنوات

محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب:

زيارتي إلى سوريا كانت مكثفة بلقاءات كثيرة ومهمة

هناك أطراف كثيرة محتلة سوريا حتى الآن

أناشد الشركة الألمانية "سيمنس" بتوفير قطع غيار الكهرباء للشركات السورية

وعدت السوريين نقل معاناتهم إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل

رغم الصعوبات والتحديات.. الشعب بكل طوائفه يساند ويدعم السيسي

التوسع العمراني بمصر زاد من 6% لـ 14% خلال 10 سنوات

قدراتنا وإمكانياتنا تمكننا من الاستغناء عن صندوق النقد الدولي

أتقدم بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكبير للتحالف الوطني للعمل الأهلي

جوزيب بوريل أكد أن الرئيس عبدالناصر بنى الجمهورية الأولى عام 52 والسيسي بنى الجمهورية الثانية

أطلق النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء أمس الثلاثاء، عدة تصريحات نرصد أبرزها في التقرير التالي:

قال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن الشعب السوري الشقيق نكن له كل تقدير واحترام، مضيفا أن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية كان له صدى كبير.



وأضاف محمد أبو العينين، أن الشعب السوري عريق ومحترم ولا يستحق أن يعاقب من أي جهة، متابعاً أن بعض الجهات الدولية غير مرحبة بعودة سوريا لجامعة الدول العربية.



وأضاف أبو العينين، أن زيارتي إلى سوريا كانت مكثفة بلقاءات كثيرة ومهمة، والتقيت ممثلي منظمة الفاو في سوريا.



وأكد النائب أبو العينين أن الشعب السوري يعيش حياة صعبة وبها الكثير من المعاناة، مضيفًا أنه لا توجد أنظمة للبنوك في سوريا وانهيار في علمتها المحلية.



وأضاف محمد أبو العينين، أن سوريا تعمل على إصلاح وإزالة كل العقوبات الدولية، متابعا أن هناك أطرافاً كثيرة محتلة سوريا حتى الآن.



ولفت إلى أن هناك أزمة في الكهرباء وافتقاد وسائل المعيشة في سوريا، لافتاً إلى أن أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية يقوم بدور مهم لحل الأزمة في سوريا.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن يجب أن يكون هناك ضغط على مجلس الأمن والاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن سوريا.



وقال النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إن التنظيمات المسلحة تهدد وحدة الشعب السوري، مضيفا أن أناشد الشركة الألماني "سيمنس" توفير قطع غيار الكهرباء للشركات السورية.

وأضاف محمد أبو العينين، أن أعضاء البرلمان الأورومتوسطي تألموا من معاناة الشعب السوري، متابعا أنه يجب وقف ما يحدث في سوريا لإتاحة الفرصة لاستغلال ثرواتها.



وتابع أن الشعب السوري هو صاحب القرار في تقرير مصيره، لافتًا إلى أنه وعد السوريين بنقل معاناتهم إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل.



وقال وكيل مجلس النواب، إن الشعب المصري بالإجماع فوّض الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب.

وأضاف محمد أبو العينين، أن التوسع العمراني زاد من 6% إلى 14% في 10 سنوات ماضية، مضيفاً أنه رغم الصعوبات والتحديات الشعب بكل طوائفه يُساند ويُدعّم السيسي.



وتابع أن السيسي نجح في تجميع الشعب المصري في نسيج واحد من أجل مصر.

وتقدّم أبو العينين بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه الكبير للتحالف الوطني للعمل الأهلي.

وأضاف أننا نحتاج إلى نشر الوعي بالعمل التطوعي والأهلي في المجتمع، متابعا أن الدخول للتحالف الوطني للعامل الأهلي اختياري.



وتابع النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، أن لدينا 58 ألف جمعية أهلية والعمل الأهلي أصبح منظومة متكاملة، مستدركا أن التحالف سيكون له تواجد في الخارج لتصحيح المفاهيم المغلوطة.

وأشار النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب، إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يستهدف كل المواطنين من خلال برامج محددة.



وأكد وكيل مجلس النواب، أن 250 ألف متطوع في التحالف الوطني للعمل الأهلي، مضيفاً أن الأفكار والرؤى المطروحة في التحالف الوطني للعمل الأهلي.



وأضاف أنه لا يوجد أي تدخل في عمل مؤسسات التحالف الوطني، متابعًا أن قدراتنا وإمكانياتنا تمكننا من الاستغناء عن صندوق النقد الدولي.

وأشار إلى أن جوزيب بوريل أكد أن الرئيس عبد الناصر بنى الجمهورية الأولي عام 52 والسيسي بنى الجمهورية الثانية.



ولفت أبو العينين، إلى أن أحد رؤساء الدول الأفريقية طلب الاستعانة بتجربة مصر في إنشاء العاصمة الإدارية، متابعًا أن الحكومة هيّأت المناخ للاستثمار لدعم القطاع الخاص.

وتابع وكيل مجلس النواب، أن شركة إيني الإيطالية حققت أرباحًا غير مسبوقة من الاستثمار في مصر، مُستدركاً أن مبادرة السيسي بشأن الاستثمار ستساهم في جذب المشروعات الأجنبية.

