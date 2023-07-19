تعرف على مجمل إيرادات مستر إكس بعد 3 أسابيع من عرضه

احتل فيلم مستر أكس الموتبة الأخيرة ضمن الاعمال التى عرضت فى موسم عيد الاضحي المبارك ، حيث حقق 21,017,379 جنية مصري بعد ثلاثة أسابيع من عرضه فى السينمات .

وجاء ايرادات فيلم مستر أكس ليلة أمس الثلاثاء قدرها 421,651 جنية ليحصد الفيلم مبلغ 3,472,252 جنية فى الاسبوع الثالث .

ويقوم فهمي بعقد جولة في السعودية ودبي والكويت وعمان والبحرين .

يقوم النجم أحمد فهمي وأبطال فيلم مستر إكس بجولة في دول الخليج لافتتاح فيلم مستر إكس .

أحداث فليم مستر إكس

وتدور قصة الفيلم حول قيام أحمد فهمي بطل العمل بحل أزمات بعض الرجال الذين يعانون من مشاكل أسرية ويريدون الطلاق، وذلك من خلال شركة يعمل بها مع هنا الزاهد وأوس أوس ومحمد أنور.

أبطال فيلم مستر إكس

فيلم "مستر أكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، والعمل قصة أمانى التونسى، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، إخراج أحمد عبد الوهاب.

ومن ناحية أخري يستعد الفنان أحمد فهمي لعرض مسلسل جديد يحمل اسم سفاح الجيزة، وهو عمل عبارة عن مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة.



يضم العمل عددا كبيرا من النجوم أبرزهم أحمد فهمي، ركين سعد، باسم سمره، صلاح عبد الله، حنان يوسف، وعددا آخر من الفنانين، والمسلسل من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار من الجريمة والتشويق، ويرتكب فهمي عدد من الجرائم الغامضة، والمسلسل مستوحاه من قصة حقيقية.