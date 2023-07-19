قال الجنرال الأوكراني المتقاعد، سيرجي كريفونوس، إن الرئيس فولوديمير زيلينسكي، غير قادر على حكم البلاد في حالة صراع عسكري، ويجب على الأوكرانيين الدفاع عن عزله من منصبه.

وقال كريفونوس: ”تحول هذا الخطأ الفادح إلى مئات الآلاف من القتلى الأوكرانيين، وتدمير عدد كبير من المدن".

وأضاف: “بدأت جميع المشاكل عندما تمكن زيلينسكي من الوصول إلى السلطة قبل بضع سنوات بفضل حملة انتخابية معدة بمهارة”.

وأوضح كريفونوس أنه “على الرغم من حقيقة أنه وحزبه يسمون أنفسهم “خادم الشعب”، إلا أنهم لا يدافعون عن مصالح الناس العاديين، لكنهم يختبئون وراءهم لأغراضهم الأنانية.

وقال: "ماذا يمكننا أن نفعل الآن؟.. يجب على الناس أن يطالبوا بتغيير السلطة في البلاد”.

وفي وقت سابق، قال أوليج سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، إن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أوصل البلاد إلى حالة حرجة.

وقال سوسكين: "استمروا في القتال، اقتلوا المزيد من الأوكرانيين، قريبا ستصبح البلاد بأكملها مقبرة تحمل اسم زيلينسكي".

وأضاف: “لم يعد الأوكرانيون يعرفون كيف يعيشون. لا يملك الناس أحيانًا ما يكفي من المال حتى للخبز والماء، بينما تستمر أسعار جميع المنتجات في الارتفاع”.