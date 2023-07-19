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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

«خطر تجاهل الأعراض المرضية» .. ندوة توعوية موسعة بشركة مياه البحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

عقدت مديرية الصحة بالبحيرة ندوة موسعة بشركة مياه البحيرة بعنوان "خطر تجاهل الأعراض المرضية"، حاضر فيها  الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، والذى أكد خلالها على ضرورة عدم تجاهل أى أعراض مرضية تظهر على الشخص، فمعرفة أعراض المرض هى الطريق نحو الاكتشاف المبكر للمرض لسرعة العلاج والحد من المضاعفات .

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وتناولت الندوة أيضًا التعريف بالجلطات الدماغية، وأعراضها، وبيان كيفية العلاج وطرق الوقاية، وأماكن الوحدات الخاصة بإذابة الجلطة الدماغية في المحافظة بمستشفيات (ايتاي البارود المركزى وكفر الدوار العام، ورشيد وصدر دمنهور).

وحذَّر وكيل الوزارة من أخذ أي أدوية أو علاجات لأي مريض جلطة بدون الرجوع للمستشفى والطبيب، مشيرًا إلى أنه تم تدريب جميع فرق المستشفيات ومراكز الإسعاف على ذلك.

وذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، ولتعزيز الوعي الصحي لدى المواطنين ضمن خدمات حملة "100 يوم صحة".

وتناول بعد ذلك الحديث عن جلطات القلب وأعراضها وأسبابها وعلاجها، وطريقة عمل الإنعاش القلبي الرئوي، وكذا الإسعافات الأولية وطرق التعامل مع الحالات المختلفة.

وأشار هانى جميعة إلى أهمية المبادرات الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي من أجل الحفاظ على صحة المصريين، ومن ضمنها مبادرة القضاء على فيروس سي ، والتى أتت ثمارها بخلو مصر من فيروس سي، وأيضًا حملة "100 يوم صحة" التى تنفذ حاليًا والتى من شأنها هى الأخرى أن تفيد الكثيرين،

وحثَّ جميع الحضور على أهمية المشاركة والاطمئنان على صحتهم وطالبهم بأن يكونوا سفراء للوعي، وينقلوا ما تعلموه لغيرهم حتى تعم الفائدة.

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