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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استغاثة زوج: مضيت على قائمة بـ400 ألف جنيه..وشريكة حياتي رفعت قضية طلاق

عمرو الزوج، الذي
عمرو الزوج، الذي قامت زوجته بأمضائه على قائمة زوجية بـ 400

روى الزوج عمرو، مأساته بعد التوقيع على قائمة زوجية بـ 400 ألف جنيه، قائلا إن زوجتي قامت بأرسال رسالة وأكدت أنها عادت للمنزل مع أولادها وسعدت بتلك الرسالة، خاصة أن أولادي سيكونوا متواجدين بوسط والدهم ووالدتهم.

وقال “عمرو”، خلال لقائه ببرنامج “تفاصيل”، عبر فضائية “صدى البلد 2"، تقديم الإعلامية “نهال طايل"، أنه  بعد عودة زوجتي بـ 4 أيام قام والدي بالاتصال بي ليسألني عن العلاقة بيني وزوجتي لأوكد له أن العلاقة جيدة، ثم أبلغني بأنه تلقى جوابا من المحكمة بأن زوجتى رفعت علي قضية نفقة.

وأضاف إنه عندما ذهبت للحديث مع زوجتي، عن الأسباب التي أدت لرفع قضية النفقة، عرضت علي أن نتناول القهوة معا، معلقا “لما شربت القهوة جاتلي هستيريا ضحك، وجابتلى ورقة مكتوب فيها قائمة منقولات زوجية، وقالتلي اقراها من باب التسلية ومسكت القائمة وانا بضحك”.

مضيت على ورقة ورقة

وتابع عمرو "قولت لزوجتي أنا مش همضي، ومسكت القلم ومضيت على ورقة ورقة".

قائمة زوجية برنامج “تفاصيل نهال طايل المجكمة قائمة منقولات زوجية

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