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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فتح باب التقدم لبرنامج "لوريال–يونسكو" للمرأة في مصر لعام 2023

صدى البلد

أعلنت اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو عن فتح باب التقدم لبرنامج لوريال- يونسكو مصر من أجل المرأة في العِلم لعام 2023 للباحثات المتميزات من الشابات المصريات على نوعية أعمال أبحاثهن، وذلك بالتعاون مع مؤسسة لوريال مصر وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا لعام 2023؛ بهدف مشاركة ومكافئة الشابات المصريات في مجالات العلوم الفيزيائية وعلوم الحياة.

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حيث يهدف البرنامج  إلى تعزيز ودعم دور المرأة المصرية، وإبراز مساهمتها في مجال البحث العلمي، فضلاً عن زيادة مشاركة المرأة في مجال العلوم وذلك في :


مجال علوم الحياة (مثل البيولوجيا والكيمياء الحيوية والفيزياء الحيوية وعلم الوراثة وعلم وظائف الأعضاء وعلوم الأعصاب والتقنيات الحيوية والبيئة وعلم السلوك)، وكذا العلوم الفيزيائية (مثل الفيزياء والكيمياء والبترول والهندسة والرياضيات والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات والأرض وعلوم الكون)،  موضحاً أنه سيتم تقديم منحتين قيمة كلّ واحدة منها 10،000 يورو أو ما يعادلها بالعملة المحلية لباحثتين مصريتين تعملان في دراسات ما بعد الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر، 
كما سيتم تقديم منحة واحدة قيمتها 6000 يورو أو ما ُيعادلها بالعملة المحلية لباحثة مصرية تتابع دراستها لنيل شهادة الدكتوراه في مختبر بحوث أو معهد أو جامعة في مصر.

للتقديم في هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:

‏https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/62

وذلك قبل موعد غايته 30 يوليو 2023.

وللمزيد من المعلومات عن هذا البرنامج يمكن الدخول على الرابط الإلكتروني التالي:
‏https://en.unesco.org/node/358483

وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
‏https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

ولتقديم الدعم الفنى : ضرورة التواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس عبر البريد الإليكتروني:    [email protected]
‏https://www.asu.edu.eg/ar/6380/news/

وكان قد شارك الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، في زيارة الوفد المصري رفيع المستوى لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للعاصمة البريطانية لندن، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي  الدكتور محمد أيمن عاشور.

وضم الوفد عضوية رؤﺳﺎء اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﻣﺛﻠﻲ اﻷﻗﺎﻟﯾم بمصر وهم: الدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتورر السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس، الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، أ.د.شريف خاطر رئيس جامعة المنصورة، الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، أ.د. عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا.

وحضر ضمن الوفد الدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور أيمن فريد ﻣﺳﺎﻋد وزﯾر اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻲ واﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﻠﺗﺧطﯾط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ واﻟﺗدرﯾب واﻟﺗﺄھﯾل ﻟﺳوق اﻟﻌﻣل، والمستشار أحمد عزت نائب سفير مصر بالمملكة المتحدة، والدكتورة رشا كمال الملحق الثقافي المصري ومدير البعثة التعليمية بالمملكة المتحدة، وﻋﺑدﷲ ﺣﺳﯾن ﺣﻣودة ﻣﺻطﻔﻰ ﺣﺳﯾن، اﺳﺗﺷﺎري اﻟوزارة ﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟوﺣدة اﻟﻣرﻛزﯾﺔ ﻟﻣراﻛز اﻟﺗوظﯾف.

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