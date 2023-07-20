محمد عدلي : مبادرة حياة كريمة الأهم في العالم .. والعاصمة الإدارية مدينة متكاملة

أكد الدكتور محمد عدلي، خبير صناعة محركات الطائرات بألمانيا، أن الدولة المصرية تغيرت نحو الأفضل عما كانت عليه في السابق، خاصة بعد المباردات التي قامت بها على رأسها “مبادرة حياة كريمة”، والتي تعد الأهم في العالم.

وقال محمد عدلي، خلال لقاء له لبرنامج “الحقيقة”، عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن مبادرة “حياة كريمة”، تعمل على لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري في كافة مجالات الحياة.

أصبحت مدينة متكاملة

وأشار "خبير صناعة محركات الطائات بألمانيا " إلى أنه خلال الـ 5 سنوات القادمة، ستكون العاصمة الإدارية رائعة، خاصة أنه أصبحت مدينة متكاملة وتعد شئ مشرف.